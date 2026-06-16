El activista colombiano Beto Coral fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, según informó el periodista Daniel Coronell a través de sus redes sociales.

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Coronell aseguró que habló con Coral pocos minutos antes de su captura y explicó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) adelantaban el procedimiento en el estado de Arizona.

“El activista colombiano Beto Coral me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo que es menor de edad”, escribió el periodista en su cuenta de X.

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Atención: El activista colombiano @Betocoralg me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de @ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo que es menor de edad pic.twitter.com/sjlaGQdc4Y — Daniel Coronell (@DCoronell) June 17, 2026

Beto Coral detenido en Estados Unidos: apelará ante un juez

Minutos después, Coronell compartió un nuevo mensaje acompañado de un video en el que se observa el momento de la detención. Allí indicó que la captura estuvo a cargo de agentes de Homeland Security Investigations y explicó cuáles serían los caminos jurídicos que tendría Coral.

“Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a Beto Coral. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la auto deportación. Su hijo está seguro con su mamá”, señaló.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han entregado detalles públicos sobre las razones específicas del procedimiento migratorio. Tampoco se conoce una decisión definitiva sobre el futuro del activista en territorio norteamericano.

Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a @Betocoralg. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la auto deportación. Su hijo está seguro con su mamá. pic.twitter.com/HwnhMhsr2j — Daniel Coronell (@DCoronell) June 17, 2026

Lo llamativo del caso es que, pese a la situación reportada por Coronell, Coral ha mantenido actividad en sus redes sociales. En las últimas horas ha continuado publicando mensajes relacionados con la coyuntura política colombiana y lanzando críticas contra seguidores del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En varios de sus pronunciamientos recientes, el activista ha cuestionado a sectores afines a De la Espriella por la campaña que, según sostiene, se ha impulsado contra el candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre su situación migratoria y las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses.

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