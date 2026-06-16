Por: VALORA ANALITIK

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El dólar estadounidense en Colombia reanudó operaciones consolidando su racha bajista y amenazando con quebrar un hito histórico de largo plazo. La divisa norteamericana se derrumbó $33,83 en la sesión de hoy, cerrando en $3.421,17 frente al pasado viernes ($3.455).

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Con este movimiento, la tasa de cambio perforó sus soportes recientes y se acercó a su piso estructural de los $3.400, una cotización que no se ha visto en el país desde febrero de 2021, justo antes del inicio de la pandemia y de la consecuente inyección de liquidez global.

(Vea también: Dólar hoy en Colombia volvió a caer y llegó a precio que no se veía desde febrero de 2021)

Dólar en Colombia se acerca a su nivel más bajo desde antes de la pandemia tras fuerte caída del petróleo

La jornada estuvo marcada por una persistente e irreversible presión vendedora en el mercado spot. Tras registrar una apertura en $3.440,10 —que a la postre se convirtió en el precio máximo de la sesión—, el flujo de divisas arrastró la tasa de cambio hasta un mínimo intradía de $3.405, dejando al billete verde a escasos cinco pesos de cambiar de ciclo técnico.

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En el plano internacional, el índice DXY acompañó el movimiento de debilidad al ceder hasta los 99,52 puntos (-0,11 %).

Los analistas institucionales destacaron que la velocidad de la apreciación del peso colombiano sigue respondiendo de manera sobresaliente a los estímulos externos, desmarcándose del comportamiento plano de la región.

Expertos de Credicorp Capital anticiparon para la jornada de hoy «algo de calma por lo que se vio el fin de semana respecto al acuerdo de paz en Medio Oriente». Los analistas de la firma resaltaron que, mientras el resto de la región operó con un comportamiento mixto, el mercado en Colombia experimentó una marcada presión bajista.

Ante este cambio en las fuerzas de oferta y demanda, la entidad recalculó sus modelos de proyección técnica, fijando un pivote (indicador clave para predecir niveles de soporte y resistencia) en la zona de los $3.500.

Crudo se hunde más del 5 % por la paz en Suiza

El desplome de la divisa en Colombia estuvo directamente apalancado por una liquidación masiva en los tableros energéticos globales, motivada por el fin de las hostilidades diplomáticas en los corredores logísticos del mundo.

El barril de crudo WTI sufrió una estrepitosa caída del 5,97 %, ubicándose en US$75,93, mientras que el referente europeo Brent se hundió un 5,18 % hasta los US$78,86.

El detonante de las ventas masivas fue la confirmación oficial de que las delegaciones de Washington y Teherán firmarán este viernes en Suiza un acuerdo provisional para la reapertura estructural del Estrecho de Ormuz.

Pese a que en las mesas de dinero persisten dudas operativas sobre las garantías de seguridad marítima (tras un prolongado cierre que obligó a drenar las reservas estratégicas de EE. UU. a sus mínimos de 1983), los operadores ya descuentan por completo el regreso de los flujos físicos de suministro global, desinflando la prima de riesgo.

Comercio e industria manufacturera crecieron en abril

En el plano macroeconómico interno, el peso colombiano encontró un sólido respaldo fundamental en los indicadores económicos de abril publicados por el DANE, los cuales revelaron una aceleración del aparato productivo.

Las ventas reales del comercio al por menor y vehículos registraron un crecimiento del 14,9 % frente al mismo mes de 2025. El repunte estuvo liderado de forma contundente por la línea de vehículos automotores y motocicletas de uso en el hogar (+49,8 %) y por los equipos de sonido y video, impulsados por la venta de televisores (+50,5 %).

Por su parte, la industria manufacturera nacional reportó un incremento del 2 % en su producción real y del 2,1 % en sus ventas. De las 39 actividades analizadas, 21 mostraron variaciones positivas, destacándose la fabricación de vehículos automotores y sus motores con un histórico avance del 68,6 % y la elaboración de azúcar y panela con un 40,1 %.

(Lea también: Dólar en Colombia cerró la semana con el precio más bajo del mes; ¿por qué cayó su precio?)

Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización del 0,57 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,749 % desde los 12,890 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,110 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,226 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 11,645 %; la jornada anterior en 11,759 %.

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