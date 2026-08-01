Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y actual CEO de la escuela de emprendimiento 30X, reapareció públicamente luego de la fuerte polémica que generó una oferta laboral en la que buscaba un practicante audiovisual para trabajar sin remuneración. Tras la ola de críticas que recibió en redes sociales, el empresario reconoció que la publicación fue un error, pidió disculpas y anunció una medida que pocos esperaban.

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La controversia comenzó cuando se difundió una oferta publicada en LinkedIn en la que se buscaba un estudiante o practicante para apoyar la producción de contenido audiovisual de las redes sociales de Bilbao. Aunque el empresario destacaba que la persona tendría la oportunidad de aprender y fortalecer su portafolio, también dejaba claro que el trabajo no tendría pago.

La publicación provocó una avalancha de críticas, especialmente de profesionales del sector creativo, señalando que este tipo de ofertas contribuyen a la precarización del trabajo de fotógrafos, realizadores audiovisuales y otros creadores de contenido.

Horas después, el anuncio fue eliminado.

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Ahora, Bilbao publicó un video en el que asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció que la propuesta era injustificable. “Hace un par de días la cagamos. Lo que hicimos fue absolutamente indefendible y el post que ustedes vieron no tiene ningún tipo de defensa”, afirmó.

El empresario aseguró que entiende el enojo de quienes criticaron la oferta y afirmó que las personas tenían razón al cuestionarla. “A todos ustedes que se emputaron y nos mandaron un poco de mensajes, yo les doy la razón. Hay vainas que son indefendibles y esta es una de esas”.

Aunque explicó que la vacante no fue diseñada directamente por él, dejó claro que eso no lo exime de responsabilidades. “Ese post es 100 % mi responsabilidad, como todo lo que pasa en las redes de 30X”.

Bilbao también reconoció que ofrecer un trabajo sin remuneración resulta especialmente problemático en un país donde muchas personas luchan diariamente por llegar a fin de mes. “En Colombia y América Latina hay un poco de gente que sufre y trabaja duro por llegar a fin de mes como para que vengamos unos a decirles que tienen que trabajar gratis”.

Incluso fue más allá y aseguró que ningún trabajo debería realizarse sin pago. “A todo el mundo se le debe remunerar el trabajo. Los productores audiovisuales en particular trabajan mucho”.

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Además, prometió que una situación similar no volverá a repetirse dentro de su organización. “No trabaja nadie gratis en 30X y no va a trabajar nadie gratis en 30X nunca”. Para el empresario, este tipo de ofertas también profundizan las desigualdades sociales, pues únicamente quienes cuentan con recursos económicos pueden aceptar prácticas sin salario. “Si ese trabajo no es remunerado, solo los súper ricos pueden acceder. Es súper excluyente”.

Bilbao señaló que incluso considera positiva la discusión que se generó alrededor del tema, pues cree que servirá para que otras empresas reconsideren este tipo de prácticas.

“Hay una parte de mí que está contenta con la funada, porque hay un poco de gente por ahí que no le paga a sus empleados o les paga muy mal y está cagada del susto”.

La mayor sorpresa llegó al final de su mensaje. Como una forma de convertir la polémica en una acción concreta, anunció que 30X entregará 15.000 dólares a una escuela de cine para financiar becas destinadas a estudiantes del sector audiovisual, aunque aún no ha dicho a qué entidad será. “Decidimos entregar 15.000 dólares a una escuela de cine para generar becas para que la gente pueda estudiar. Obviamente eso no es gran cosa; vamos a hacer mucho, mucho más”.

Finalmente, reiteró que su propósito es demostrar que emprender y crear empresa debe generar oportunidades para las personas y no convertirse en una forma de aprovecharse del trabajo ajeno.

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