Por: VALORA ANALITIK

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Según informó la compañía, Leyva será clave en la orientación de la siguiente fase de crecimiento de la marca y trabajará junto con su equipo directivo para mejorar la experiencia del cliente, fortalecer la red de tiendas, impulsar la excelencia operativa y la innovación, e impulsar un crecimiento sostenible.

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Steve Dacus, presidente y director ejecutivo de Seven & I Holdings, aseguró que “su nombramiento representa un hito importante a medida que la empresa acelera su avance hacia nuestro programa de transformación ‘North Star’”.

Este programa prevé la remodelación de más de 7.000 tiendas de conveniencia en todo Estados Unidos entre 2026 y 2030, además de convertir alrededor de 2.600 establecimientos propios a su modelo de franquicia en el mismo plazo.

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A su vez, 7-Eleven aspira duplicar su negocio de marcas propias hasta alcanzar unas ventas de alrededor de 2.600 millones de dólares para 2030.

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En otra línea, cabe resaltar que el nuevo director ejecutivo de 7-Eleven cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el sector de bienes de consumo. De 2020 a 2024, se desempeñó como presidente del Grupo Keurig Dr Pepper.

Pero antes de su etapa en la marca de bebidas, ocupó diversos puestos de liderazgo en empresas como Lala México, AB InBev y SABMiller.

Sobre su nombramiento, Leyva afirmó: “Juntos, redefiniremos la conveniencia y llevaremos la experiencia 7-Eleven a más clientes en toda Norteamérica”.

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