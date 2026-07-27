Un caso de extrema violencia sacudió a la exclusiva zona de restaurantes de Usaquén, en el norte de Bogotá, luego de que una joven empresaria, propietaria de la reconocida pastelería Rü Patisserie, fuera brutalmente golpeada por uno de sus empleados. Los hechos, que quedaron registrados en cámaras de seguridad, ocurrieron el pasado jueves 23 de julio hacia las 8:36 de la noche, desatando una profunda polémica debido a la gravedad de las lesiones y a que el presunto responsable fue dejado en libertad tras su retención inicial por parte de la Policía, mientras la víctima recibía atención médica.

Sigue a PULZO en Discover

La víctima, identificada como María Quevedo, relató los angustiosos momentos que vivió a manos de un sujeto de 45 años —identificado por allegados como Jesús Acosta Lizardo—, a quien había contratado apenas dos semanas atrás para ocuparse de labores del local. Según su testimonio, el ataque fue premeditado: el agresor la arrastró del pelo hasta la zona de la cocina, donde había cuchillos y elementos cortopunzantes, con el fin de ocultarla de la vista de los transeúntes. “No podía pedir ayuda. La voz no me salía. Logré patear una mesa en donde estaba toda la cristalería y al caer, los vecinos del restaurante Santa Lucía se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo”, narró la empresaria, añadiendo que el sujeto la amenazaba de muerte de forma reiterada mientras la golpeaba con puños en la cara.

La brutal agresión le dejó a la joven la nariz fracturada, 80 lesiones repartidas por todo su cuerpo y parte del cuero cabelludo desprendido, por lo que debió ser atendida de urgencia en la Clínica Reina Sofía. De acuerdo con la víctima, la violenta reacción se desató luego de que le pidiera al empleado que no regresara al establecimiento, un reclamo motivado por comportamientos extraños previos en los que este invadía su espacio personal y hacía comentarios intimidantes sobre su vehículo.

Mientras avanza el proceso, fuentes de la investigación y allegados han comenzado a entregar datos clave para esclarecer el pasado del señalado agresor. Las indagaciones apuntan a contrastar los documentos presentados, ya que el hombre cuenta con pasaporte y cédula venezolana, pero aseguraba ser de nacionalidad colombiana. Asimismo, la policía busca establecer si residió en Miami, Florida, y si omitió deliberadamente datos sobre su domicilio en Pembroke Pines y referencias de antiguos empleadores, según informó El Tiempo.

Lee También

Adicionalmente, las autoridades verifican la veracidad de la información consignada en su hoja de vida, que incluye una supuesta maestría en gerencia de proyectos, experiencia en restaurantes y labores como traductor en Monserrate. Aunque en el sistema colombiano el sujeto no registra antecedentes judiciales formales, los investigadores buscan determinar si ha tenido conductas violentas ocultas en el pasado, mientras se intenta dar con su paradero tras evadir las llamadas telefónicas posteriores al ataque.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.