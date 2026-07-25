Por: El Espectador

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Si tiene pensado movilizarse este fin de semana, lo mejor será salir con tiempo y revisar previamente su ruta. Entre el sábado 25 y el domingo 26 de julio, Bogotá tendrá cierres viales, desvíos y cambios temporales en el transporte público por la realización de la Media Maratón, las Pruebas Saber 11 y otras actividades que concentrarán a miles de personas en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos.

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La jornada más compleja será la del domingo. Ese día, más de 40.000 corredores participarán en la Media Maratón de Bogotá, mientras 91.653 estudiantes deberán desplazarse hasta 202 sitios de aplicación para presentar las Pruebas Saber 11. La coincidencia de ambos eventos obligará a activar un plan especial de movilidad para reducir las afectaciones y facilitar el acceso tanto a la competencia como a los lugares donde se realizará el examen.

Para atender la jornada, la Secretaría Distrital de Movilidad desplegará cerca de 150 personas, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, policías de Tránsito y Gerentes en Vía. Además, el tráfico será monitoreado en tiempo real desde el Centro Estratégico de Movilidad, que cuenta con más de 10.000 cámaras distribuidas en la ciudad.

Si tiene pensado movilizarse este fin de semana, lo mejor será salir con tiempo y revisar previamente su ruta. Entre el sábado 25 y el domingo 26 de julio, Bogotá tendrá cierres viales, desvíos y cambios temporales en el transporte público por la realización de la Media Maratón, las Pruebas Saber 11 y otras actividades que concentrarán a miles de personas en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos.

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La jornada más compleja será la del domingo. Ese día, más de 40.000 corredores participarán en la Media Maratón de Bogotá, mientras 91.653 estudiantes deberán desplazarse hasta 202 sitios de aplicación para presentar las Pruebas Saber 11. La coincidencia de ambos eventos obligará a activar un plan especial de movilidad para reducir las afectaciones y facilitar el acceso tanto a la competencia como a los lugares donde se realizará el examen.

Para atender la jornada, la Secretaría Distrital de Movilidad desplegará cerca de 150 personas, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito, policías de Tránsito y Gerentes en Vía. Además, el tráfico será monitoreado en tiempo real desde el Centro Estratégico de Movilidad, que cuenta con más de 10.000 cámaras distribuidas en la ciudad. BP MMB 2026.docx.pdf

Los corredores con mayores afectaciones

Los primeros cierres comenzarán desde el mediodía del sábado 25 de julio en los alrededores del Parque Simón Bolívar, punto de salida y llegada de la Media Maratón, y se mantendrán durante buena parte del domingo. Las restricciones se aplicarán de manera escalonada, de acuerdo con el avance de las pruebas de 21 y 10 kilómetros.

Entre los corredores con mayores afectaciones estarán la carrera 60, la calle 63, la calle 53, la calle 26, la carrera Séptima, la avenida NQS, la calle 72, la carrera 15 y la calle 92. También habrá cierres en sectores del Parkway, la carrera 24, la carrera 19, la avenida 28, la carrera 13, la carrera 50 y algunas vías cercanas al Parque Simón Bolívar.

Aunque las autoridades definieron horarios aproximados para habilitar cada corredor, la reapertura no será simultánea. Las vías se irán entregando de forma gradual a medida que avance el último grupo de participantes y se garantice que el recorrido puede desmontarse con seguridad.

Estas son las vías alternas recomendadas

Para quienes necesiten atravesar la ciudad durante la Media Maratón, la Secretaría de Movilidad recomendó utilizar corredores como la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali, la avenida Circunvalar, la avenida 68, la carrera 30, la calle 13, la calle 80, la calle 100, la avenida Las Américas y la avenida La Esperanza.

También estarán habilitadas como alternativas la carrera 13 y algunos tramos de la calle 72. Sin embargo, varias de estas vías podrían recibir un mayor volumen de vehículos por cuenta de los desvíos, por lo que la recomendación sigue siendo evitar desplazamientos innecesarios durante la mañana del domingo.

Habrá cambios en Transmilenio

Los cierres también modificarán temporalmente la operación de algunos servicios de transporte público. Desde el inicio de la jornada y hasta las 12:00 del mediodía, los servicios duales de TransMilenio que circulan por la carrera Séptima y la troncal Caracas tendrán ajustes en sus recorridos y paraderos.

Además, los servicios duales que ingresen a la troncal realizarán sus paradas en el vagón A de las estaciones habilitadas. Por eso, la recomendación para los usuarios es consultar la TransMiApp antes de salir y verificar si su servicio tendrá desvíos, cambios de paradero o modificaciones en el recorrido habitual.

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El llamado para quienes presentan las Pruebas Saber 11

La coincidencia entre la Media Maratón y las Pruebas Saber 11 tendrá un impacto especial en los estudiantes que deben movilizarse desde primeras horas de la mañana. Los aspirantes deberán estar en sus sitios de aplicación a más tardar a las 6:55 a. m., pues el examen comenzará a las 7:30 a. m.

Las autoridades advirtieron que las mayores afectaciones podrían presentarse en los corredores que conducen a puntos con alta concentración de estudiantes, especialmente en los sectores de las universidades Javeriana y Sergio Arboleda. Por esta razón, padres, acudientes y estudiantes deberán revisar con anticipación la ubicación exacta del lugar asignado y calcular tiempo adicional para el desplazamiento.

También habrá cierres por la Virgen del Carmen

Las afectaciones no se limitarán a Bogotá. En Facatativá también habrá cierres parciales por las caravanas organizadas en honor a la Virgen del Carmen, una celebración tradicional entre conductores y empresas transportadoras.

Los recorridos se desarrollarán en tres franjas horarias: entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, de 1:00 p. m. a 2:30 p. m. y entre las 6:00 p. m. y las 7:30 p. m. Durante estos periodos habrá restricciones temporales en sectores como los barrios Juan Pablo II, La Arboleda, Santa Rita, Berlín y los alrededores del conjunto residencial Tulipanes.

Las caravanas contarán con acompañamiento de agentes motorizados de la Policía de Tránsito, quienes regularán el paso de los vehículos y realizarán cierres parciales a medida que avance cada recorrido.

Las autoridades insistieron en no estacionar en zonas prohibidas, respetar la señalización temporal y seguir las instrucciones de los agentes en vía. También pidieron priorizar el transporte público y programar los recorridos con suficiente anticipación, especialmente si el destino se encuentra cerca del trazado de la Media Maratón o de alguno de los puntos de aplicación de las Pruebas Saber 11.

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