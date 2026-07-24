Las autoridades ya ubicaron al propietario del Chevrolet Spark azul que protagonizó una de las maniobras más insólitas de los últimos días en Bogotá, al intentar subir con el vehículo por un puente peatonal. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el dueño fue encontrado en Zipaquirá y que tanto él como el conductor enfrentarán sanciones.

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A través de su cuenta de X, Galán informó que funcionarios de la Secretaría de Movilidad llegaron hasta el municipio donde reside el propietario del automóvil para notificarle las consecuencias por las infracciones cometidas. “Encontramos al propietario del carro azul que intentó subirse a un puente peatonal”, anunció el mandatario.

Según explicó el alcalde, “la Secretaría de Movilidad fue hasta Zipaquirá, donde reside el dueño del Spark azul que cometió varias infracciones y puso en riesgo la vida de los peatones al intentar subirse a un puente peatonal en Bogotá, y le notificó que le serán impuestas varias sanciones por estas actuaciones”.

El propietario manifestó a las autoridades que el vehículo ya había sido vendido. Sin embargo, reconoció que nunca adelantó el trámite de traspaso, por lo que el carro continúa registrado legalmente a su nombre. Frente a esa situación, Galán fue enfático al señalar que “si bien el propietario dice que el vehículo fue vendido, al no haber hecho el traspaso aún, el dueño es también responsable”.

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Encontramos al propietario del carro azul que intentó subirse a un puente peatonal. La @SectorMovilidad fue hasta Zipaquirá, donde reside el dueño del Spark Azul que cometió varias infracciones y puso en riesgo la vida de los peatones al intentar subirse a un puente peatonal en… pic.twitter.com/onAuB0FPdx — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 25, 2026

El mandatario agregó que la investigación permitió identificar a la persona que, al parecer, conducía el vehículo cuando ocurrió la peligrosa maniobra. “En cualquier caso, quien lo compró y, al parecer, iba conduciéndolo el día de ayer está identificado y también será sancionado”, aseguró.

Finalmente, Galán aprovechó el caso para hacer un llamado a quienes venden vehículos sin formalizar el cambio de propietario. “Es fundamental que, al vender un carro, se haga el traspaso correspondiente para evitar responder por las salvajadas de otros. No vamos a permitir que actos como este sigan sucediendo en Bogotá”, afirmó.

El alcalde también agradeció la colaboración de los ciudadanos que ayudaron a identificar el vehículo. “A todos los que denunciaron y dieron información: muchas gracias. Su colaboración fue fundamental”, concluyó.

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