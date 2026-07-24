Los accidentes de tránsito en Colombia dan pie para la alerta cuando se conduce por carretera y la señal de una emisora se pierde, pues lo más seguro es apagar la radio de inmediato. Dejarlo encendido con ruido intermitente puede causar un riesgo real.

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La explicación tiene sustento científico. La Dirección General de Tráfico de España (DGT) advierte en su portal oficial que cambiar de emisora o manipular el volumen mientras se conduce entraña riesgos innecesarios que con frecuencia se subestiman.

Según la DGT, una distracción de décimas de segundo puede ser suficiente para provocar un accidente: salirse de la vía, no ver un peligro o no frenar a tiempo ante un imprevisto.

El problema va más allá de manipular la radio. Cuando la señal se pierde, los sonidos aleatorios que salen del parlante provocan un estímulo auditivo impredecible para el cerebro.

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El portal EuroTaller, especializado en seguridad automotriz, explica que el cerebro humano gestiona lo que los psicólogos denominan “carga cognitiva”. Cuantas más tareas debe procesar simultáneamente, mayor es el esfuerzo mental requerido para cada una.

En condiciones de conducción normal, el cerebro ya trabaja procesando velocidad, señalización, tráfico y condiciones del terreno. Añadir un estímulo sonoro impredecible sobrecarga ese sistema.

EuroTaller señala que apagar el sonido en momentos críticos no es una costumbre sin sentido: es una respuesta natural respaldada por estudios sobre cómo el cerebro prioriza los sentidos según la tarea que ejecuta.

Los ruidos intermitentes son particularmente peligrosos. Según el portal especializado Autodana, las interferencias de la radio pueden ser una distracción para el conductor que afecta directamente su atención en carretera, especialmente en condiciones de tráfico intenso o clima adverso.

El cerebro responde involuntariamente a los sonidos inesperados orientando su atención hacia ellos. En carretera, esa fracción de segundo de desvío atencional puede ser crítica.

El portal tuteorica, dedicado a educación vial, señala que manejar la radio y toda una serie de elementos del vehículo puede traer consecuencias graves si se hace durante la conducción. La distracción es el principal factor concurrente en la siniestralidad vial.

La Carta Europea de Seguridad Vial documentó que tras un minuto y medio de hablar por el móvil, incluso con manos libres, se dejan de percibir el 40% de las señales del entorno. El principio aplica también para cualquier estímulo auditivo que desvíe la atención.

Un ruido intermitente obliga al cerebro a anticipar cuándo viene el siguiente sonido, lo que causa una tensión cognitiva adicional que reduce la capacidad de respuesta ante imprevistos en la vía.

La recomendación es directa: si viaja acompañado, el pasajero debe encargarse de manejar el audio. Si viaja solo y se pierde la señal, apagar el equipo es la decisión más segura. Buscar otra señal o ajustar el volumen puede esperar hasta una parada segura.

El ruido blanco continuo es menos peligroso que el sonido intermitente porque el cerebro se adapta a él con más facilidad. Pero incluso ese tipo de audio consume recursos cognitivos que la conducción necesita para funcionar con plena atención.

En carretera, donde los riesgos cambian a mayor velocidad, cualquier distracción se magnifica. Apagar la radio cuando se pierde la señal es una de las decisiones más simples y efectivas para mantener el control del vehículo.

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