Momentos de tensión se vivieron en la avenida El Dorado de Bogotá luego de que se registrara un intercambio de disparos. Según las primeras versiones conocidas, la víctima sería un policía retirado, quien habría sido abordado por delincuentes que buscaban quitarle un maletín.

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De acuerdo con El Tiempo, el hecho ocurrió en la tarde del viernes 24 de julio en la carrera 59 con calle 26, donde varias personas alertaron sobre las detonaciones y la presencia de uniformados atendiendo la situación.

El caso estaría relacionado con un intento de hurto. Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad de los involucrados.

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La escena provocó congestión y pánico entre quienes transitaban por el sector durante el forcejeo entre el exuniformado y los sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

¿Se presentaron heridos en balacera en avenida el Dorado?

Hasta el momento, la Policía descartó personas heridas y los delincuentes lograron huir sin el botín a bordo del mencionado vehículo, según informó City TV.

Las autoridades buscan esclarecer el contenido del maletín y si la víctima alcanzó a disparar o si lo impactos de bala los hicieron los presuntos delincuentes.

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