Por: Caracol TV

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Las autoridades en Bucaramanga reportaron en las últimas horas la muerte de dos personas en medio de un tiroteo en el minimercado La Placita, ubicado en el barrio Hamacas, norte de la capital de Santander. Además de las dos víctimas fatales, una persona más terminó lesionada tras la balacera. Los hechos ocurrieron en la tarde del martes 21 de julio sobre las 4:55 de la tarde. La Policía Metropolitana de Bucaramanga dio una descripción de los señalados responsables y se encuentran investigando lo sucedido.

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Noticias Caracol tuvo acceso al informe de la Policía de Bucaramanga sobre la balacera y este indicó que “la central de radio nos informa que en micromercado Mi Placita, del Barrio Las hamacas, se había presentado unos disparos. De inmediato nos trasladamos al lugar y somos informados por la comunidad del sector de que tres personas habían sido lesionadas con arma de fuego las cuales habían sido trasladadas por la comunidad del sector al hospital local del norte de Bucaramanga con el fin de brindarle atención inmediata a las personas lesionadas”.

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Agregó la institución que, “minutos después nos informan que de las tres personas lesionadas dos fallecieron en el centro de asistencial y la otra persona está siendo atendida por los galenos del centro asistencial”.

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Sobre la descripción de los supuestos asesinos, las autoridades indicaron que “manifiesta la comunidad del sector que los agresores iban en una motocicleta el conductor viste pantalón blanco con una chaqueta negra y una camiseta roja debajo y el Tripulante chaqueta negra y Jean azul oscuro”. La actuación de los uniformados fue dar “aviso a las unidades de las Patrullas cercanas, suministrando las características de los sospechosos, para realizar los respectivos cierres y verificación de las cámaras de seguridad y dar con la ubicación de los sicarios”.

En cuanto a la identidad de las víctimas, el informe de Policía reveló que fueron identificadas como Ana María Bohórquez Gamboa, de 25 años, y Christofer Alexander Rojo Linares, de 18 años. Las autoridades en Bucaramanga se encuentran investigando los hechos y tratando de identificar a las personas que cometieron el crimen.

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Sobre el joven de 18 años Christofer Alexander Rojo, según el diario Vanguardia, se trataba de un estudiante y trabajador del minimercado que vivía con su mamá. Se graduó el año pasado como bachiller del Colegio Integrado Don Bosco, en el municipio de La Belleza, y luego se fue a vivir a Bucaramanga. En cuando a la mujer, el medio citado indicó que era una joven madre de familia que también trabajaba en el minimercado. Al parecer, ninguno de los dos eran el objetivo de los delincuentes cuando entraron al establecimiento comercial y, lamentablemente, quedaron en medio de la balacera.

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