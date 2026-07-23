La controversia producida en las redes sociales en torno a los movimientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a que una de las funcionarias señaladas rompiera el silencio para aclarar su situación laboral y desvirtuar los cuestionamientos sobre su permanencia en la entidad. Se trata de Angie Paola Valderrama Rojas, quien salió al paso de las versiones que circulaban en plataformas digitales sobre un supuesto nombramiento exprés de última hora en la recta final de la administración pública y sobre supuestos antecedentes ajenos a su formación académica.

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En entrevista concedida a Mañanas Blu, la funcionaria desmintió de manera categórica las acusaciones y explicó que la documentación que ha sido objeto de debate público no corresponde a la actualidad institucional. Según detalló, el cargo que ostenta actualmente es el mismo que desempeña desde el mes de agosto del año pasado, por lo que desestimó cualquier interpretación sobre un beneficio o designación irregular de última hora. “A mí no me han nombrado en ningún cargo nuevo. El cargo que yo ostento desde agosto es el mismo que ostento en este momento. La resolución que ustedes vieron en redes sociales de hecho fue emitida en agosto del 2025. No existe un nuevo nombramiento”, puntualizó Valderrama en el espacio radial.

Frente a los ataques dirigidos a cuestionar su perfil profesional y las especulaciones infundadas que la vinculaban con labores de peluquería o estilismo, la asesora negó tajantemente haber ejercido tales oficios en cualquier etapa de su trayectoria laboral. Para respaldar su idoneidad, Valderrama precisó sus credenciales académicas, señalando que es profesional en psicología con opción en ciencia política de la Universidad de los Andes, además de contar con una maestría en derechos humanos cursada en la Universidad de Lund, en Suecia.

Asimismo, la funcionaria detalló que actualmente ejerce como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género, una dependencia técnica cuyas funciones explican su presencia en determinados desplazamientos internacionales. Frente a los cuestionamientos por sus viajes, aclaró que su asistencia responde estrictamente a la necesidad de brindar soporte técnico en la materia: “Yo voy siempre y cuando se requiera el acompañamiento técnico del área temática que yo coordino”, afirmó, al tiempo que recordó que el objetivo principal de su grupo de trabajo es posicionar las necesidades de las mujeres y de las personas LGBTI en el centro de la agenda internacional del país.