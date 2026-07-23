La investigación por la muerte de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue hallada sin vida en una zona rural de Cali cuando tenía ocho meses de embarazo, dio un giro inesperado luego de que su familia asegurara que Medicina Legal confirmó que la bebé ya no estaba en el vientre de la víctima. Esa información abrió una nueva línea de esperanza para sus allegados, quienes creen que la recién nacida podría estar con vida.

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La revelación fue hecha por Alba Ruby Gómez, madre de María Camila, durante las honras fúnebres de su hija. Según explicó, el informe entregado por Medicina Legal señaló que el cuerpo de la joven no tenía a la bebé en su vientre al momento de la inspección, por lo que ahora su principal objetivo es encontrar a su nieta.

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“Me di cuenta ayer en Medicina Legal, cuando recibí el informe de que mi hija no tenía a la bebé en su vientre. Esa noticia me da la esperanza de que mi nieta siga con vida”, manifestó la mujer en diálogo con Radio Reloj y recopilado por El tiempo. Además, hizo un llamado a quien pueda tener a la menor para que la entregue. “Como tengo la esperanza de que está viva, le pido a quienes la tengan que se toquen el corazón y me la devuelvan. Es lo único que me queda de mi hija“, expresó.

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La madre de la víctima también indicó que el informe oficial fue entregado inicialmente al esposo de María Camila, situación que motivó a familiares, amigos y habitantes de la comuna 18 de Cali a organizar una movilización para exigir respuestas sobre el paradero de la bebé y pedir que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda.

En ese contexto, la comunidad anunció un plantón que se llevará a cabo en el sector conocido como La Tienda de Pedro, en el sur de Cali. La concentración busca llamar la atención de las autoridades y de la ciudadanía para que cualquier información que permita ubicar a la recién nacida sea reportada de inmediato.

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