La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y apareció sin vida en el corregimiento de La Buitrera, en Cali, dio un nuevo giro.

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Mientras avanzan las diligencias, las autoridades descartaron una de las versiones que comenzó a circular luego del hallazgo del cuerpo y concentran sus esfuerzos en otras líneas para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información difundida por La Kalle, una de las hipótesis que perdió fuerza es la relacionada con que la muerte de la joven obedeciera a un procedimiento para extraerle al bebé.

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Aunque esa posibilidad se mencionó en las primeras horas del caso, las verificaciones de la Fiscalía permitieron establecer que el feto permanecía en el vientre de Camila cuando su cuerpo fue encontrado, por lo que esa versión quedó descartada dentro de la investigación, de acuerdo con la emisora.

Investiga a mujer que acompañaba a María Camila Potosí, antes de desaparecer

El caso continúa rodeado de interrogantes. Los investigadores mantienen abiertas otras líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que la joven hubiera sido engañada con la promesa de recibir regalos para su bebé.

Uno de los elementos que cobra mayor relevancia es el registro de cámaras de seguridad que captó a María Camila en compañía de una mujer antes de desaparecer.

En las imágenes se observa a la joven subir a una motocicleta junto a quien, según las primeras versiones, habría ganado su confianza. Ese video se convirtió en una pieza clave para reconstruir sus últimos movimientos e identificar a los posibles responsables.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el 16 de julio, luego de salir de un sector del sur de Cali. Días después, su cuerpo apareció envuelto en sábanas en una zona del corregimiento de La Buitrera y con heridas de arma cortopunzante, hecho que causó indignación entre familiares y ciudadanos, quienes exigen que el crimen no quede en la impunidad.

Las autoridades indicaron que continuarán con las labores judiciales y forenses hasta establecer con precisión qué ocurrió y quiénes participaron en el homicidio.

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