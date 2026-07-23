Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n
Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, donde una mujer se enfrentó a un presunto delincuente para evitar que le robara sus pertenencias.
En las imágenes se observa un fuerte forcejeo entre la víctima y el agresor. Durante varios segundos, la mujer intentó impedir el hurto mientras el hombre trataba de arrebatarle sus objetos personales. Como consecuencia del enfrentamiento, la víctima resultó lesionada.
#INSEGURIDAD. Ayer 20JUL, a las 7AM, en loc/Engativá (Bogotá), mujer fue víctima de intento de atraco con un arma de fuego falsa pero se resistió al robo. Aunque el ladrón no logró quitarle pertenencias, la ciudadana resultó con lesiones personales tras el forcejeo en el sector. pic.twitter.com/lD9Qc9yI2n
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 22, 2026Lee También
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Este hecho ocurre en medio de las preocupantes cifras de inseguridad en la capital. De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de 2026 Bogotá registra 55.923 casos de hurto a personas, uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos.
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