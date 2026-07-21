Tres hombres fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá, señalados de participar en el robo a un establecimiento de comidas rápidas en la localidad de Puente Aranda. Entre los detenidos se encuentra un hombre que portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), debido a que cumplía una medida de detención domiciliaria por otro proceso relacionado con hurto.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el asalto ocurrió en un establecimiento comercial de esa localidad, donde los tres sospechosos habrían ingresado armados para intimidar a trabajadores y clientes, con el propósito de apoderarse de dinero en efectivo y de varias pertenencias de las víctimas.

Tras recibir la denuncia, uniformados adscritos al CAI Venecia iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables. Con el apoyo de las cámaras de seguridad del sector y la información suministrada por las víctimas, la Policía activó un plan candado que permitió identificar el vehículo en el que escapaban los sospechosos.

La persecución concluyó en la localidad de Tunjuelito, donde los tres hombres fueron interceptados y capturados por los uniformados.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver, recuperaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo que, presuntamente, había sido robado durante el atraco. Asimismo, el vehículo utilizado para la huida fue inmovilizado como parte de la investigación.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, los tres capturados registran antecedentes judiciales por el delito de hurto. Además, uno de ellos se encontraba bajo una medida de detención domiciliaria, supervisada mediante un brazalete electrónico del Inpec, por otro proceso relacionado con el mismo comportamiento delictivo.

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Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial y los delitos que les serán imputados dentro del proceso.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y suministrar información que contribuya a la identificación y captura de los responsables.

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