En medio de situaciones escandalosas expuestas en negocios de Colombia, la realidad de una de las compañías con mayor reconocimiento a nivel nacional sorprende a propios y extraños.

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Así fue como lo relató Germán Mauricio Osorio, dueño de la empresa de eventos Picardías, sobre la situación con la que se encontró desde hace algún tiempo atrás.

“Picardías empezó a tener una caída vertiginosa en ventas, algo que yo jamás pensé que fuera a pasar”, indicó en la primera parte de su relato, al tiempo que contó qué pasó en ese momento.

“De estar vendiendo u operando entre 150 y 160 eventos en Bogotá, 50 o 60 en Cali, 80 a 90 en Medellín pase de vender en Bogotá de 15 a 20, en Cali de 5 a 6, en Medellín de 15 a 20 fue la que más me sostuvo”, afirmó.

El empresario no especificó en qué momento se presentó la mencionada crisis financiera, pero sí se sinceró sobre la manera en la que la asumió con el paso de esa dura realidad.

“Ya venía yo tres años atrás pensando por qué han bajado tanto las ventas, pero siempre pensaba en la temporada es el tema político, es la economía del país, siempre echándole culpa a agentes externos y no revisando en mi interior”, reconoció.

Incluso, sobre un negocio que arrancó hace 45 años y que bautizó de manera oficial poco después, expuso la confianza que tenía a pesar de que los indicadores eran poco prometedores.

“Siempre he vivido como rico porque desde que inauguré esta empresa en 1984 he identificado que es un mercado inagotable, siempre habrán fiestas mientras existan los niños. Hay gente que dice: ‘Si, pero ya la gente no quiere tener hijos’. El día que dejen de tener hijos se acaba el planeta”, aseveró.

De hecho, hizo toda una evaluación de su mercado, aunque esto también lo llevó a una revelación que parecía más que inevitable con el transcurrir de los días sobre Picardías.

“Quienes más hacen eventos no son los ricos, son las clases populares, que son los que más gastan. Y esas clases son en las que siempre van a haber niños. Pero se empezó a agotar”, confesó.

Incluso, recordó que empezó a vender activos para sostener la empresa y que muchos de los directivos se fueron y le empezaron a insistir en declinar los esfuerzos por su organización.

“Quienes vivían conmigo de los momentos maravillosos de Picardías me decían: ‘Mucho, llegó el momento de apagar la P, de Picardía. Esa P se está muriendo'”, rememoró.

Osorio, dueño de la empresa de eventos, empezó el proceso para vender la compañía por 10 millones de dólares. Allí, los interesados le exigieron una revisión del costo real de su negocio.

Allí, se encontró con el interés puntual de Jaime Rincón, presidente de la CUN, quien lo respaldó para ejecutar la valoración correspondiente. En ese proceso, se encontró que el precio de la compañía estaba en 800 millones de pesos.

Lo llamativo es que el especialista designado exaltó a Picardías y le insistió en encontrar el error para recuperarse de la crisis, a pesar de que la oferta de compra estaba sobre la mesa.

Allí, Osorio tomó la decisión de migrar hacia el mercadeo digital con su empresa y halló nuevas necesidades para sus clientes como en el caso de la decoración, lo que le permitió un salto importante.

“No solamente saqué mi empresa de la quiebra sino que tripliqué y hasta cuadripliqué el ‘ticket’ porque ya no eran fiestas de 500.000 o 600.000 pesos de animación sino de 5, 6 o 7 millones de pesos y empecé a ver que el mundo había evolucionado y empecé a ver que mi mercado estaba en toda Latinoamérica”, reveló.

Así, luego de destapar ese duro momento, mostró cómo avanzó y ahora tiene presencia en 13 países y está entrando a España, por lo que dejó una conclusión contundente.

“En 6 meses saqué mi empresa de la crisis, aprendí a manejar esos momentos de bonanza y aprendí muchísimas cosas, dentro de esas, que el desespero solamente te lleva a la ruina, que hay que levantar la cabeza y buscar dónde está el error para salir de la crisis”, concluyó.

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