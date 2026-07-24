Bogotá puso en marcha el primer piloto de alumbrado público inteligente, un sistema basado en Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas (AIoT) que busca transformar los postes de luz en puntos de monitoreo, prevención y protección para fortalecer la seguridad y mejorar la gestión de la ciudad.

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La prueba se desarrolla en el sector de la calle 85 con carrera 15 y permitirá evaluar el funcionamiento de la tecnología antes de una posible implementación a mayor escala.

El sistema procesa la información directamente desde los postes, lo que permite supervisar en tiempo real el estado del alumbrado y del entorno urbano.

Las cámaras inteligentes incorporan funciones como reconocimiento de placas de vehículos, cotejo facial y generación de alertas ante comportamientos inusuales o situaciones de riesgo.

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Además, incluye botones de pánico que activan automáticamente las cámaras cercanas y envían una señal inmediata al Centro de Monitoreo para agilizar la respuesta de las autoridades.

La tecnología también optimiza el mantenimiento del alumbrado mediante reportes automáticos de fallas y ajusta la intensidad de la iluminación según el tránsito de peatones, ciclistas, vehículos o las condiciones climáticas, favoreciendo el ahorro de energía.

ETB será el aliado tecnológico encargado de garantizar la conectividad, la transmisión de datos y el manejo de la información bajo estándares de privacidad y protección de datos.

Con este piloto, el Distrito busca avanzar hacia una ciudad más segura, eficiente y conectada.

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