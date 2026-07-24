Por: Mall y Retail

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Próximos a cumplir tres meses del inicio de una de las etapas más desafiantes de su historia, Fast Moda presenta un balance positivo de la recuperación de Lili Pink, YOI y Lili Beauty. Bajo el liderazgo de Hernán Sebastián Ulchur y el equipo directivo de la compañía, la organización ha logrado estabilizar su operación, recuperar la cadena de abastecimiento, restablecer los medios de pago, salvar más de 2.200 empleos y fortalecer nuevamente la confianza de clientes, proveedores y aliados estratégicos.

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Hace casi tres meses, Fast Moda enfrentaba uno de los mayores desafíos de su historia. Hoy, la compañía presenta una operación estabilizada, con sus medios de pago habilitados, una cadena de abastecimiento en proceso de normalización y el respaldo de clientes, proveedores, entidades financieras, centros comerciales y aliados estratégicos. Este proceso ha sido liderado por Hernán Sebastián Ulchur, representante legal de la compañía, junto con el equipo gerencial de Fast Moda.

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Mall & Retail ha querido entrevistar a Hernan Sebastián para conocer pormenores de esta etapa en que ha entrado la compañía.

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Mall & Retail: Lili Pink ha logrado estabilizar su operación en un periodo muy corto. ¿Cuáles fueron las prioridades que definieron esta recuperación?

Sebastián Ulchur: Cuando asumimos este reto entendimos que la prioridad no era únicamente administrar una compañía, sino preservar un negocio que representa miles de empleos, cientos de aliados comerciales y millones de clientes en Colombia.

Nuestro primer objetivo fue garantizar la continuidad de la operación, mantener abiertos los canales comerciales, proteger el valor de nuestras marcas y asegurar el cumplimiento de los compromisos con proveedores, colaboradores, franquiciados y consumidores.

Todo este trabajo se desarrolló de manera paralela al proceso jurídico que enfrenta la compañía, permitiendo que la operación nunca se detuviera y que hoy podamos hablar de una empresa nuevamente estabilizada y preparada para continuar creciendo.

Mall & Retail: Durante los primeros días se registró un importante respaldo de los consumidores. ¿Cómo lograron transformar ese impulso inicial en una operación estable?

Sebastián Ulchur: El respaldo que recibimos durante las primeras semanas fue muy significativo y evidenció el cariño que millones de colombianos sienten por nuestras marcas. Sin embargo, el verdadero reto comenzó después: transformar ese impulso en una recuperación sostenible.

Para lograrlo trabajamos de manera coordinada entre todas las áreas de la compañía, fortaleciendo la relación con clientes, proveedores, entidades financieras, centros comerciales y operadores logísticos.

Al mismo tiempo impulsamos “Seguimos Latiendo”, una campaña que nos permitió mantener una comunicación transparente con nuestras consumidoras, mostrar el compromiso de nuestros colaboradores y transmitir un mensaje de confianza en torno a la continuidad del negocio. Hoy seguimos concentrados en consolidar ese vínculo con nuestros clientes y fortalecer todos nuestros canales comerciales.

Mall & Retail: Uno de los mayores activos de Lili Pink siempre ha sido su gente. ¿Cómo lograron mantener motivados a los colaboradores durante este proceso?

Sebastián Ulchur: Las personas han sido el principal motor de esta recuperación. Más de 2.200 colaboradores continuaron comprometidos con la operación, entendiendo que el futuro de la compañía dependía del esfuerzo colectivo.

Desde la alta dirección mantuvimos una comunicación permanente, cercana y transparente con todos los equipos, compartiendo los avances del proceso y construyendo confianza en cada etapa. Gracias a ese compromiso hoy podemos decir que no solo preservamos el empleo, sino que fortalecimos la cultura organizacional y el sentido de pertenencia hacia nuestras marcas.

Mall & Retail:¿Qué acciones permitieron recuperar el abastecimiento y normalizar la operación logística?

Desde el primer día trabajamos junto con proveedores, importadores y operadores logísticos para reconstruir la confianza y garantizar la continuidad de la cadena de abastecimiento.

Sebastián Ulchur: Uno de los principales logros fue la reactivación del ingreso de mercancías, la regularización de las importaciones y la actualización de diferentes procesos administrativos y financieros que hoy nos permiten responder de manera más oportuna a la demanda del mercado.

Gracias a este trabajo conjunto contamos nuevamente con una cadena de suministro estable que respalda la operación de nuestras tiendas y fortalece la relación con todos nuestros aliados.

Mall & Retail: La recuperación de los medios de pago fue uno de los hitos más importantes. ¿Qué representa este logro para la compañía?

Sebastián Ulchur: Históricamente, cerca del 48 % de nuestras ventas se realizan mediante medios electrónicos, por lo que recuperar este ecosistema era fundamental para la experiencia de nuestros clientes.

Hoy Fast Moda cuenta nuevamente con sus medios de pago habilitados, incluyendo tarjetas débito y crédito y diferentes alternativas de financiación disponibles en nuestras tiendas. Más que recuperar un servicio, este proceso representa la recuperación de la confianza y la normalización de la operación comercial, permitiendo que nuestros clientes vuelvan a vivir la experiencia de compra que siempre ha caracterizado a Lili Pink, YOI y Lili Beauty.

Mall & Retail: ¿Cuáles son los principales objetivos para los próximos meses?

Sebastián Ulchur: Nuestro propósito es consolidar una compañía cada vez más sólida, eficiente y cercana al consumidor. Seguiremos fortaleciendo el abastecimiento, optimizando nuestros procesos internos, impulsando la transformación digital y desarrollando propuestas comerciales que mantengan la competitividad de nuestras marcas.

Queremos seguir creciendo de manera sostenible y continuar generando confianza entre consumidores, proveedores, entidades financieras y todos nuestros grupos de interés.

Mall & Retail: ¿Qué cambios ha impulsado la alta dirección para fortalecer el gobierno corporativo?

Sebastián Ulchur: La transparencia y el fortalecimiento institucional han sido pilares fundamentales de esta nueva etapa. Desde el primer día consolidamos mecanismos de control interno, espacios permanentes de seguimiento con la alta dirección y una comunicación cercana y continua con la SAE, entidades financieras, proveedores y demás aliados estratégicos.

De manera paralela, la compañía ha venido fortaleciendo su modelo de gobierno corporativo mediante la actualización de procesos, la definición de nuevos lineamientos de control y el avance en la implementación de programas de cumplimiento como SAGRILAFT y PTEE, iniciativas que refuerzan la gestión del riesgo, la ética empresarial y la transparencia en todos los niveles de la organización.

(Lea también: Quién es el nicaragüense vinculado con el escándalo de Lili Pink; hay 9 capturas pendientes)

Estos avances hacen parte de una visión de largo plazo orientada a consolidar una compañía cada vez más sólida, sostenible y confiable para todos sus grupos de interés. Nuestro propósito es que Fast Moda sea reconocida no solo por la recuperación de su operación, sino también por consolidar un modelo de gestión basado en la transparencia, el cumplimiento, el buen gobierno corporativo y la construcción de relaciones de confianza con todos sus grupos de interés.

Mall & Retail: Algunos centros comerciales solicitaron la terminación de contratos. ¿Cómo afrontó la compañía este desafío?

Sebastián Ulchur: Nuestro enfoque siempre ha sido el diálogo y la construcción de soluciones. Agradecemos profundamente a la gran mayoría de centros comerciales y aliados que decidieron confiar en la continuidad de la operación y acompañarnos durante este proceso.

Gracias a ese respaldo hoy mantenemos activa una red cercana a las 500 tiendas en todo el país, preservando 2.200 empleos directos y cerca de 400 empleos adicionales vinculados a aliados comerciales y franquiciados.

Los cierres realizados han respondido exclusivamente a decisiones estratégicas basadas en tráfico, rentabilidad y potencial comercial, representando cerca del 3 % de nuestra red nacional. Más allá de esas decisiones puntuales, el balance demuestra que el respaldo recibido por parte de nuestros aliados ha sido ampliamente mayoritario y determinante para la recuperación de la compañía.

Mall & Retail: Fast Moda es uno de los principales generadores de empleo del sector moda en Colombia. ¿Qué significa esta responsabilidad?

Sebastián Ulchur: Representa un enorme compromiso. Hoy Fast Moda genera más de 2.200 empleos directos, 400 indirectos a través de franquiciados y aliados comerciales en más de 500 tiendas.

Cada decisión que tomamos busca proteger ese impacto positivo para el país y seguir consolidando una empresa competitiva, sostenible y generadora de oportunidades.

Mall & Retail: ¿Cuál considera que ha sido la principal lección de liderazgo durante este proceso?

Sebastián Ulchur: La recuperación de una compañía no depende únicamente de decisiones financieras; depende de las personas. Estos meses nos han demostrado que cuando colaboradores, proveedores, clientes, entidades financieras y aliados trabajan con un mismo propósito, es posible superar escenarios complejos y construir una organización más fuerte.

El liderazgo ha consistido en escuchar, actuar con transparencia, tomar decisiones oportunas y mantener la confianza en el futuro de la compañía.

“Estos cerca de tres meses nos demostraron que una compañía se recupera cuando existe un propósito compartido. El compromiso de nuestros colaboradores, la confianza de nuestros clientes y el respaldo de proveedores, centros comerciales, entidades financieras y aliados estratégicos han sido fundamentales para que hoy podamos hablar de una operación estabilizada y preparada para seguir creciendo. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo Lili Pink, YOI y Lili Beauty como marcas cercanas, sólidas y referentes del retail colombiano”, Hernán Sebastián Ulchur Representante legal de Fast Moda S.A.S.

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