Indra Group presentó sólidos resultados financieros en el segundo trimestre y el primer semestre de 2026, impulsados por un fuerte crecimiento en contratación, ingresos y rentabilidad.

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La compañía duplicó su cartera de pedidos, que alcanzó los 20.533 millones de euros, un aumento del 117 % frente al mismo periodo de 2025, gracias principalmente al impulso del negocio de Defensa, la incorporación de Hispasat e Hisdesat en el área de Espacio y grandes contratos de movilidad, como el de la red de transporte de Londres.

La contratación neta ascendió a 5.010 millones de euros, un 58 % más que hace un año, acelerando su crecimiento hasta el 62 % en el segundo trimestre.

Los ingresos también mostraron un comportamiento positivo al crecer un 30 % en el semestre, hasta 3.179 millones de euros, con incrementos en todas las divisiones. Destacaron Defensa, con un crecimiento del 103 %, Espacio con un fuerte impulso por las adquisiciones, y ATM (gestión del tráfico aéreo), que avanzó un 16 %.

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En materia de rentabilidad, el EBITDA aumentó un 72 % y el EBIT un 51 %, elevando los márgenes operativos. El beneficio neto alcanzó los 219 millones de euros, mientras que el flujo de caja libre se disparó hasta 1.487 millones de euros, impulsado por anticipos de programas de modernización en Defensa.

Además, la compañía pasó de una deuda neta de 583 millones de euros al cierre de 2025 a una posición de caja neta positiva de 1.033 millones de euros en junio de 2026.

Con estos resultados, Indra confirmó sus objetivos para todo 2026, que incluyen superar los 7.000 millones de euros en ingresos y los 700 millones de euros de EBIT.

En el ámbito corporativo, la empresa completó una renovación en su alta dirección con el nombramiento de Josep Maria Recasens como consejero delegado y fortaleció su estrategia industrial mediante acuerdos en el sector de defensa y la venta de Minsait Business Consulting.

En Colombia, donde cumple 30 años de operación, Indra mantiene una presencia estratégica con más de 4.000 empleados, oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín, y un Centro de Ciberseguridad, participando en proyectos clave de transporte, defensa, tráfico aéreo y transformación digital.

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