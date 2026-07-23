Por: VALORA ANALITIK

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La toma de control de Nutresa por parte de Jaime Gilinski Bacal, quien desde finales de 2024 es su CEO ha transformado a este conglomerado de alimentos, que sin tocar sus negocios más representativos, viene ajustando su portafolio.

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De manera constante, el holding ha anunciado algunas desinversiones de participaciones minoritarias, al tiempo que ha expandido su presencia regional, comprando algunos de los jugadores más grandes de países cercanos a Colombia.

Su más reciente movida será la adquisición de Tío Rico, la marca de helados con mayor participación de mercado en Venezuela. La transacción incluye el complejo industrial que se convertirá en plataforma de desarrollo para las operaciones de la compañía en Venezuela, Colombia, el Caribe y Estados Unidos.

Con esta adquisición, Grupo Nutresa incorporará una compañía que concentra con todas sus marcas más del 55 % de participación de mercado de helados en Venezuela.

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El portafolio completo de Tío Rico incluye marcas reconocidas como Bati Bati, Crema Real, Chocolito, Merengada, Rico Gol, Chocomalta y Tio Rico Trisabor.

Los otros negocios de la Nutresa de Gilinski

Desde el punto de vista regional, Nutresa dio a conocer hace apenas semanas otra gigante adquisición, en este caso, en Ecuador, con la que ampliará su negocio de chocolates y derivados en cacao en la región.

La compañía se quedará con el 100 % de las acciones de La Universal, que tiene una trayectoria de más de 130 años en el mercado ecuatoriano y es pionera en la producción de golosinas de chocolate y derivados del cacao en dicho país.

Nutresa se quedará con La Universal, en Ecuador.

Previamente, también hizo una compra en Colombia, con la adquisición de Mimo’s, en una transacción que ya finalizó, con la que la icónica marca de helados oficialmente pasó a formar parte del portafolio de Nutresa.

La multilatina venía adelantando la transacción desde agosto de 2025, cuando anunció la suscripción de un contrato de compraventa para tomar el control de la firma dedicada a la producción y comercialización de helados.

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Sin dejar de lado que otra empresa de alimento de Gilinski pasó a ser controlada por Nutresa, con la administración y el control directo sobre Alcora y las compañías que esta agrupa, entre las cuales se encuentra la reconocida sociedad Productos Yupi.

Las 2 inversiones que deja a un lado Gilinski con Nutresa

A la par que ha comprado compañías, Nutresa también ha hecho desinversiones en otras marcas reconocidas en el mercado colombiano, anunciadas con pocos días de diferencia.

Entre ellas se puede destacar la venta de la totalidad de su participación accionaria en Estrella Andina, sociedad que opera la franquicia de Starbucks en Colombia.

Grupo Nutresa sale de participación en Bimbo Colombia

La operación se realizó mediante un contrato de compraventa suscrito con Café Sirena, empresa mexicana que hace parte del Grupo Alsea, operador líder de restaurantes en América Latina y Europa, que también viene ajustando su presencia en Colombia.

La otra desinversión se hizo en Bimbo. La empresa suscribió un acuerdo para vender su posición a las sociedades españolas BB Global Investing Holding S.L.U. y Bakery Iberian Investments, S.L.

De acuerdo con registros societarios de ese país, las firmas que compraron estas acciones están relacionadas con la misma multinacional mexicana. Por ejemplo, Bakery Iberian Investments es el holding de Bimbo en España.

Nutresa prepara la presentación de sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026 el próximo 6 de agosto.

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