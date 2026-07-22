El escándalo por los millonarios anticipos entregados para comprar vehículos Ferrari en Colombia sigue creciendo. Ahora, uno de los empresarios afectados aseguró que solo después de quedar atrapado en la crisis del antiguo concesionario descubrió una diferencia frente al proceso de compra en otros países, situación que, según él, ayuda a entender por qué hoy varios clientes desconocen qué ocurrió con el dinero que consignaron.

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(Vea también: Clientes de Ferrari en Colombia denuncian incertidumbre por millonarios anticipos y buscan a empresarios en Panamá)

El testimonio fue entregado por el empresario Antonio Mendivil en entrevista con Blu Radio, donde relató que hace dos meses entregó un anticipo para adquirir un nuevo automóvil de la marca italiana. Poco después se enteró de que Autos Italianos de Colombia había dejado de ser el representante oficial de Ferrari en el país, dejando en incertidumbre la entrega de varios vehículos.

Empresario comparó el proceso de compra en Colombia y Estados Unidos

Mendivil explicó en la frecuencia que el 20 de mayo consignó 30.000 dólares para asegurar el cupo de fabricación de un Ferrari 849 Testarossa Assetto Fiorano, cuyo valor asciende a 875.000 dólares, cerca de 3.400 millones de pesos.

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Durante la entrevista aseguró que, tras conversar con un distribuidor de Ferrari en Estados Unidos, entendió una diferencia que no conocía al momento de realizar la compra.

Según relató, en ese país el depósito sirve únicamente para reservar el vehículo y el pago principal se hace cuando el automóvil llega al concesionario. En Colombia, afirmó, el dinero entregado por los compradores permanecía durante buena parte del proceso en manos del representante local.

“No sabíamos. Yo no sabía”, afirmó el empresario al explicar que desconocía esas diferencias antes de hacer el negocio.

Por qué el caso preocupa a los compradores de Ferrari

El creador de contenido especializado en la industria automotriz Sebastián Alfonso, conocido en redes sociales como ‘Seebascars’, explicó que la situación comenzó cuando Autos Italianos de Colombia, el único concesionario oficial de Ferrari en el país, perdió la representación de la marca el pasado 4 de junio.

Según expuso, al menos una decena de compradores ya había entregado anticipos de hasta el 30 % del valor de vehículos que, con las personalizaciones solicitadas, podían superar los 2.000 millones de pesos.

Alfonso señaló que una de las mayores incógnitas es establecer si esos recursos alcanzaron a ser transferidos a Ferrari en Italia o si permanecieron en manos del antiguo representante en Colombia. Esa incertidumbre, explicó, ha llevado a varios clientes a iniciar acciones legales para intentar recuperar su dinero.

El experto también recordó que la casa matriz anunció que trabaja en la designación de un nuevo representante para el mercado colombiano y aseguró que las garantías y el servicio posventa continuarán prestándose mediante canales autorizados mientras culmina esa transición.

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El caso Ferrari ya llegó a instancias legales

La declaración de Mendivil se conoce mientras varios compradores preparan denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para intentar recuperar los millonarios anticipos entregados por vehículos que nunca recibieron.

Como reveló previamente El Tiempo, algunos clientes alcanzaron a consignar hasta el 30 % del valor de automóviles de lujo que permanecen sin fecha de entrega, mientras Ferrari adelanta el proceso para nombrar un nuevo concesionario oficial en Colombia y esclarecer qué ocurrirá con los recursos entregados por los afectados.

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