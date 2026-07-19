La venta de vehículos híbridos y eléctricos en Bogotá atraviesa uno de sus mejores momentos, pero el crecimiento acelerado de este mercado empieza a revelar un nuevo desafío para los propietarios: la dificultad para instalar puntos de carga en conjuntos residenciales.

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De acuerdo con cifras recopiladas por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), entre enero y junio de 2025 se matricularon en la capital del país 14.097 vehículos de este tipo. En el mismo periodo de 2026, la cifra llegó a 32.141 unidades, lo que representa un aumento del 128 %.

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El incremento responde, entre otros factores, a los beneficios que ofrecen estos automóviles, como la exención de pico y placa en Bogotá, menores costos de operación y ventajas tributarias. Sin embargo, para varios usuarios, la experiencia empieza a complicarse cuando necesitan instalar un cargador en el lugar donde viven.

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Propietarios enfrentan trabas para instalar cargadores

Uno de los casos es el de Álvaro Quintero, un médico bogotano que adquirió un vehículo eléctrico en 2024 y asegura que su experiencia con el automóvil ha sido positiva, salvo por la dificultad para contar con un punto de carga rápida en su conjunto residencial.

Según contó, pese a realizar estudios técnicos que demostraban que la instalación no afectaría las redes eléctricas ni las zonas comunes, la administración y los copropietarios no aprobaron la modificación.

“En mi conjunto no me han dejado instalar un punto de recarga, a pesar de que he hecho estudios de carga eléctrica, no afecta a los demás propietarios y tampoco implica modificaciones en las zonas comunes”, explicó.

Ante la falta de autorización, Quintero ha tenido que desplazarse hasta estaciones públicas ubicadas en sectores como Unicentro o La Alhambra para cargar su vehículo. Sin embargo, asegura que la infraestructura disponible todavía no responde al crecimiento de este tipo de automóviles.

“Hay días en los que la fila es eterna y eso da cuenta de que Bogotá se quedó corta en infraestructura”, señaló.

El propietario asegura que, cuando adquirió el carro, era el único residente del conjunto con un vehículo eléctrico. Posteriormente contrató una empresa especializada para realizar estudios sobre la capacidad energética del edificio, pero la aprobación definitiva dependía de la asamblea de copropietarios.

Este año volvió a presentar la solicitud con el respaldo de otros vecinos interesados en instalar cargadores, aunque considera que todavía existe desconocimiento sobre la tecnología y los procesos necesarios.

Estudios técnicos pueden costar millones de pesos

Una situación similar enfrenta Feliza Buitrago, quien compró un vehículo eléctrico en diciembre del año pasado y ha tenido que invertir recursos para demostrar si el conjunto residencial tiene capacidad para soportar una nueva instalación.

Según relató, debido a que el edificio tiene más de 50 años de construido, la administración solicitó estudios especializados para determinar si las redes eléctricas permiten la instalación del cargador.

“Hasta ahora conseguí el sí para hacer un estudio técnico con una empresa de energía que determine si las redes aguantan o no. Luego, el resultado tendré que presentarlo a los otros copropietarios y esperar si aprueban”, afirmó.

Los análisis y revisiones que ha pagado para evaluar la viabilidad del proyecto han representado un gasto cercano a los 7 millones de pesos.

Tesla y otras marcas impulsan el crecimiento del mercado

El aumento de solicitudes para instalar puntos de carga coincide con el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en Colombia.

Uno de los casos más destacados es el de Tesla. Según cifras de Andemos, mientras en el primer semestre de 2025 se matricularon cinco vehículos de esta marca en el país, en el mismo periodo de 2026 fueron registrados 5.540, lo que representa un incremento del 110.000 %.

También registraron fuertes aumentos marcas como Citroën, con un crecimiento del 19.600 %; Jeep, con 5.087 %; Peugeot, con 2.672 %; GAC, con 2.555 %, y JAC, con 1.266 %.

Este comportamiento anticipa que cada vez más vehículos eléctricos llegarán a los parqueaderos de edificios y conjuntos residenciales, lo que obligará a las copropiedades a discutir nuevas reglas sobre infraestructura y consumo energético.

¿Los conjuntos están obligados a permitir cargadores?

Frente a este panorama, expertos en propiedad horizontal explican que la instalación de puntos de carga no es automática y debe cumplir varios requisitos.

Nora Pabón, experta en propiedad horizontal y columnista de El Tiempo, señaló que actualmente no existe una obligación general para que los conjuntos residenciales permitan estas instalaciones en zonas comunes.

“No hay obligación de permitir la recarga en las zonas comunes de los edificios ni de hacer las instalaciones requeridas. Ninguna copropiedad está obligada a realizar obras o instalaciones para permitir estas recargas que benefician solo a unas personas”, explicó.

Sin embargo, aclaró que el análisis cambia cuando la energía utilizada proviene de las redes generales del edificio, ya que esto puede representar costos adicionales y responsabilidades para todos los propietarios.

Cuando un residente solicita instalar un cargador, la decisión debe pasar por la asamblea de copropietarios y cumplir condiciones técnicas y de seguridad.

Entre los aspectos que deben revisarse están:

Estudios de capacidad eléctrica del edificio.

Posibles modificaciones en zonas comunes.

Seguros contra incendios o daños derivados de fallas eléctricas.

Responsabilidad sobre el consumo de energía.Costos de mantenimiento e instalación.

La recomendación para los propietarios de vehículos eléctricos es que los gastos asociados al cargador sean asumidos exclusivamente por quien se beneficia de la instalación, mediante sistemas independientes de medición o facturación.

El crecimiento de los carros híbridos y eléctricos plantea un desafío para Bogotá: avanzar en infraestructura de carga al mismo ritmo que aumenta la demanda.

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Mientras los compradores buscan aprovechar las ventajas de esta nueva tecnología, los conjuntos residenciales deberán encontrar mecanismos que permitan garantizar seguridad, equidad entre copropietarios y soluciones para quienes apuestan por una movilidad más sostenible.

La transición hacia los vehículos eléctricos parece avanzar con fuerza, pero ahora el reto estará en que las ciudades y sus edificios puedan adaptarse a una realidad en la que cada vez más carros necesitarán un lugar donde conectarse.

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