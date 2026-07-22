Keralty recibió la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el Concejo de Bogotá, en reconocimiento a sus cerca de 50 años de trayectoria y a su aporte al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia.

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El homenaje destaca la evolución de la organización, que inició operaciones en Bogotá en 1980 y hoy tiene presencia en diez países, atiende a cerca de 13 millones de personas y genera más de 37.000 empleos directos e indirectos.

Durante la ceremonia, directivos de Keralty señalaron que el reconocimiento reafirma su compromiso con un modelo de atención centrado en las personas, basado en el aseguramiento, la prestación de servicios, la educación, la investigación y la innovación.

También resaltaron la necesidad de impulsar soluciones que garanticen la sostenibilidad financiera y operativa del sistema de salud.

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En Bogotá, Keralty atiende a más de 573.000 usuarios de medicina prepagada y a una quinta parte de los afiliados de EPS Sanitas, con una red de 30 centros médicos, unidades de urgencias, más de 680 camas hospitalarias y servicios de hospitalización domiciliaria.

Además, la organización fue reconocida por sus inversiones en infraestructura, salud mental, formación de profesionales a través de la Fundación Universitaria Sanitas y programas comunitarios liderados por la Fundación Keralty.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.