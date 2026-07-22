La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó una nueva reforma tributaria con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca recaudar 22 billones de pesos, a solo dos semanas de finalizar su mandato.

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El director de la entidad, Carlos Betancourt, defendió en Blu Radio la iniciativa al señalar que cualquier administración tiene la obligación de proponer alternativas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas hasta el último día de gobierno.

También argumentó en ese medio que el Congreso aún tiene la facultad constitucional de debatir el proyecto.

Entre las principales medidas se encuentra el aumento del IVA a la gasolina y al diésel, que pasaría del 5 % al 19 %. Según la Dian, el incremento sería gradual entre 2027 y 2028 y elevaría el precio del galón en menos de 450 pesos, sin afectar directamente los alimentos ni los servicios básicos.

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La propuesta también modifica el impuesto al patrimonio para personas con patrimonios líquidos superiores a 2.100 millones de pesos, aunque el umbral efectivo de tributación se ubicaría entre 2.700 y 2.800 millones tras los descuentos permitidos. Cerca de 104.000 contribuyentes quedarían sujetos al gravamen.

Además, plantea reducir de 10 a 3 salarios mínimos el límite para que las empresas mantengan la exoneración de aportes a salud, Sena e ICBF, concentrando el impacto en compañías con empleados de mayores ingresos. La Dian sostiene que estos cambios buscan fortalecer el recaudo y respaldar el gasto social del Estado.

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