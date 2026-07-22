Fiel a su postura como opositora del saliente gobierno, Vicky Dávila no dejó pasar uno de los memes que circulan y de los que, en este caso, ella misma es protagonista.

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Así lo dejó ver en sus redes sociales, en donde reaccionó tajante y, en lugar de sentirse afectada, les respondió a las bodegas del petrismo, que la atacan permanentemente.

“Me mandan este meme para ofenderme, pero además de ‘divertirme’, me hace pensar que ya casi terminará la pesadilla porque Petro terminará su pésimo gobierno y TODOS los colombianos dormiremos más tranquilos. ¡Lloren pues! #Petropesadilla”, escribió la periodista a través de sus redes sociales.

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Las peleas entre Vicky Dávila y Gustavo Petro en los últimos años

Durante el cuatrienio de Gustavo Petro, la periodista y hoy presidenta de la revista Semana, Vicky Dávila, se consolidó como la voz más beligerante e influyente de la oposición desde los medios de comunicación. La relación entre ambos líderes derivó en una abierta confrontación personal e ideológica, convirtiendo cada publicación en redes sociales y cada portada informativa en un capítulo de un choque político sin tregua.

El origen de este conflicto se fundamenta en dos visiones diametralmente opuestas sobre el país y el rol del periodismo. Mientras Petro acusó de manera sistemática a Dávila de liderar un “golpe blando” y de instrumentalizar el periodismo al servicio de las élites tradicionales, la comunicadora sostuvo que su postura respondía a un deber fiscalizador frente a los presuntos abusos de poder, la incompetencia administrativa y el deterioro de la seguridad nacional bajo el “Gobierno del Cambio”.

Entre los momentos más críticos de esta enemistad destaca la publicación de las llamadas “Petrograbadas” en la recta final de la campaña de 2022, así como el destape periodístico de los audios de Armando Benedetti y el escándalo de Nicolás Petro en 2023. Estos cubrimientos de Semana pusieron contra las cuerdas la legitimidad del gobierno, desencadenando duras arremetidas del presidente en plazas públicas y a través de su cuenta de X, donde llegó a señalarla de promover el odio e incitar a la inestabilidad institucional.

La tensión alcanzó un punto de inflexión cuando las acusaciones cruzadas trascendieron la discusión periodística para instalarse en el plano judicial e institucional. Intercambios de cartas notariales, señalamientos directos desde la Casa de Nariño sobre el ejercicio de la libertad de prensa y discursos presidenciales dedicados a cuestionar el trabajo del medio de comunicación evidenciaron que la fractura entre el jefe de Estado y la periodista había rebasado las dinámicas habituales de control político en Colombia.

(Vea también: “Camaleona, ya no les comen cuento”: Vicky Dávila, contra Claudia López, por unirse a Cepeda)

Finalmente, este pulso directo transformó la carrera de Vicky Dávila, sirviéndole de plataforma para dar el salto definitivo de la sala de redacción a la arena electoral como figura de la derecha. La pugna constante con Gustavo Petro no solo redefinió el panorama de los medios digitales en el país, sino que convirtió a la periodista en un símbolo de la resistencia al petrismo, marcando un hito en la forma en que el periodismo de opinión y la política pública colisionan en la Colombia contemporánea.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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