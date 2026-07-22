Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno abrió un nuevo debate sobre el impuesto al patrimonio, luego de que planteara reducir el umbral para comenzar a pagarlo. Sin embargo, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Carlos Emilio Betancourt, aclaró que la vivienda habitual tendrá un tratamiento especial, por lo que no todas las personas con un patrimonio superior a los $2.000 millones quedarían automáticamente sujetas al gravamen.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Nueva tributaria del Gobierno Petro haría que las empresas minero-energéticas pagaran entre $3,5 billones y $4 billones)

La iniciativa, radicada por el ministro de Hacienda en la Cámara de Representantes, propone que el impuesto al patrimonio comience a cobrarse desde los 40.000 UVT, equivalentes aproximadamente a $2.094 millones, con una tarifa inicial del 0,5 %. Actualmente, este impuesto aplica a partir de un patrimonio cercano a $3.600 millones (70.000 UVT).

¿La vivienda contará para calcular el impuesto al patrimonio?

En entrevista con Caracol Radio, al director de la DIAN le preguntaron si una persona con un apartamento de alto valor, por ejemplo en el norte de Bogotá, tendría que empezar a pagar el impuesto únicamente por superar el nuevo umbral.

Lee También

Betancourt explicó que la respuesta es no, porque el proyecto mantiene una exclusión para parte del valor de la vivienda de habitación. «Si usted tiene efectivamente cerca de $2.100 millones de patrimonio, pero su apartamento vale $700 millones, en realidad va a empezar a pagar patrimonio a partir de $2.800 millones», explicó el funcionario.

En otras palabras, el valor correspondiente a la vivienda habitual no se suma completamente para determinar si una persona supera el umbral del impuesto, por lo que el patrimonio gravable puede resultar inferior al patrimonio total declarado.

Con ese tratamiento, la DIAN sostiene que el impuesto continuará concentrándose en contribuyentes con un alto nivel patrimonial.

¿Quiénes pagarían el nuevo impuesto al patrimonio?

Según las estimaciones presentadas por la DIAN, el impuesto sería asumido por aproximadamente 104.000 contribuyentes en todo el país.

(Puede interesarle: La última jugada de Petro: propone IVA del 19 % a la gasolina y nuevo impuesto al patrimonio)

La mayor parte correspondería al nuevo tramo creado por la reforma, es decir, personas con patrimonios entre $2.100 millones y $3.600 millones, donde se estima que habría alrededor de 76.000 contribuyentes.

La distribución proyectada sería la siguiente:

Entre $2.100 millones y $3.600 millones: cerca de 76.000 contribuyentes.

Entre $3.600 millones y $6.000 millones: aproximadamente 17.000 contribuyentes.

Entre $6.000 millones y $12.000 millones: alrededor de 8.100 contribuyentes.

Entre $12.000 millones y $25.000 millones: cerca de 2.900 contribuyentes.

Para el director de la DIAN, estas cifras muestran que el gravamen mantiene un carácter progresivo y continuará concentrándose en un porcentaje reducido de la población.

Uno de los cambios más relevantes de la reforma tributaria consiste precisamente en reducir el patrimonio mínimo para quedar obligado a pagar este impuesto.

Mientras la legislación vigente fija el umbral en aproximadamente $3.600 millones, el nuevo proyecto propone disminuirlo a 40.000 UVT, equivalentes a cerca de $2.094 millones.

No obstante, el Gobierno plantea que quienes ingresen por primera vez al impuesto paguen una tarifa relativamente baja del 0,5 %, mientras que las tarifas aumentarían gradualmente para los patrimonios de mayor valor.

Con esta modificación, el Ejecutivo busca ampliar la base de contribuyentes de altos patrimonios sin que el impuesto recaiga sobre la mayoría de los colombianos.

El impuesto al patrimonio hace parte del paquete de medidas incluidas en la nueva reforma tributaria radicada por el Ministerio de Hacienda.

El proyecto también propone incrementar el IVA aplicado a la gasolina, modificar beneficios tributarios para personas naturales, limitar algunas deducciones en el impuesto de renta y adoptar otras medidas dirigidas a fortalecer los ingresos fiscales del Estado.

Con este conjunto de cambios, el Gobierno saliente espera obtener un recaudo adicional cercano a $22 billones durante 2027.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.