Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno Petro llevó al Congreso su último intento de implementar una reforma tributaria. Según lo señalaron Fendipetróleo (Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos) y la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), esta iniciativa incrementaría el precio de la gasolina en $1.942 por galón cuando finalice 2028.

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La primera alza se daría el 1 de enero de 2027. En ese momento, el combustible aumentaría $860 por galón, en caso de que la reforma sea aprobada, al pasar de $16.291 a $17.151 por galón. Entre tanto, el diésel subiría $841 y llegaría a $12.417 por galón. Para 2028, este combustible acumularía un incremento de $1.331 por galón.

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Gustavo Petro, presidente de Colombia. Imagen: Presidencia

Es decir, el alza sería, según el gremio y si se aplica la reforma, de $860 para el galón de gasolina, mientras que el gravamen al alcohol carburante y del IVA al ingreso del productor de 19 % completarían el aumento. Lo anterior fue señalado por David Jiménez Mejía, vocero de la Unión Gremial Somos Uno, que representa a las estaciones de servicio del país.

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Según manifestó Jiménez, el proyecto del Gobierno presenta varios problemas de fondo. Uno de ellos es el componente ambiental, que, a su juicio, no corresponde al verdadero origen del recaudo. Explicó que el Gobierno proyecta ingresos por $7,58 billones provenientes del IVA a los combustibles para 2028, mientras que el componente ambiental representaría $218.000 millones. Sin embargo, cuestionó que el proyecto grave con IVA al alcohol carburante y a los biocombustibles, ya que, según dijo, el mismo texto reconoce que estos energéticos no hacen parte de los combustibles fósiles.

En segundo lugar, expresó que la reforma tributaria rompería el principio del IVA plurifásico al excluir la venta minorista de ACPM o diésel, convirtiendo este impuesto en un costo para los transportadores, el sector agropecuario y la industria.

“No sería un IVA descontable, sino un impuesto en cascada que terminaría incorporándose al precio del transporte de carga, de los alimentos y de buena parte de la producción nacional”, expresó el dirigente gremial.

A lo anterior sumó que aumentar los precios de los combustibles no reduce la capacidad de consumo y, por el contrario, tiene un efecto limitado sobre la reducción de emisiones. Señaló que la tarifa del IVA recaería, en caso de aprobarse la iniciativa, sobre el margen regulado de las estaciones de servicio, lo que representaría $219 adicionales por galón, equivalentes a $928.000 millones al año.

“Contrario a lo planteado por el Ministerio de Hacienda, numerosas estaciones no podrán trasladar ese mayor costo al consumidor debido a la regulación vigente de los precios, por lo que tendrían que absorber el impuesto, reduciendo significativamente su margen de operación”, dijo la organización.

Pese a que el proyecto tendría pocas posibilidades de ser aprobado en el Congreso, según lo manifestó Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, la organización sostuvo que aún puede corregirse el tratamiento que se le da al diésel para preservar el IVA plurifásico y “evitar un impuesto en cascada”. Asimismo, señaló que debe mantenerse la exclusión del IVA para el alcohol carburante y los biocombustibles.

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“En 226 municipios de Colombia existe una sola estación de servicio. Si el margen deja de cubrir los costos de operación, no habrá quien garantice el abastecimiento de combustibles”, concluyó Jiménez.

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