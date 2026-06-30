Este martes 30 de junio se dio una novedad con el precio de la gasolina en Colombia, el cual no subirá para julio, según lo anunciado por el Gobierno Nacional. Así lo dio a conocer el ministro de Hacienda, Germán, Ávila, quien añadió que el diésel tampoco tendrá una variabilidad en su valor.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: ¿Colombia se quedará sin gas? Paloma Valencia hace dura advertencia sobre lo que pasaría)

“En relación con los precios de la gasolina y el ACPM, por ahora vamos a mantener estables los precios en el mes de julio”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.

El reciente anuncio cae como un alivio para el bolsillo de millones de conductores en el país, quienes tuvieron que ver cómo la gasolina aumentaba 400 pesos para junio, mientras que el diésel 200 pesos.

Aunque no hay una rebaja en el galón del ACPM o la corriente, un incremento hubiese significado un impacto especialmente para transportadores de carga, taxistas y otro tipo de personas que trabajan con vehículos.

La novedad la dio el ministro Ávila luego de la reunión de la junta directiva del Banco de la República, en la que, contrario a la decisión tomada alrededor de la gasolina, decretaron un aumento al 12 % para las tasas de interés en julio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.