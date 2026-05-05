El precio del ACPM (diésel) en Colombia registró un nuevo incremento de 200 pesos por galón, según informó el Gobierno Nacional, en medio de los ajustes periódicos que se aplican a los combustibles en el país.

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(Vea también: En cuál ciudad está la gasolina más cara y en cuál la más barata, luego de alza de $ 400)

La medida impacta directamente el costo del transporte de carga, pasajeros y diferentes sectores productivos que dependen del diésel para su operación diaria.

Aunque el ajuste también incluyó 400 pesos por galón de gasolina, el mayor foco de preocupación está en el diésel, ya que es el combustible clave para el transporte de carga, logística y gran parte del abastecimiento de alimentos.

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Estos valores reflejan las diferencias regionales en el costo del combustible, especialmente en zonas de frontera, donde suele ser más bajo. De esta manera, la capital donde el golpe es mayor es Villavicencio, donde el valor de la gasolina supera los $16.300 por galón, mientras que el ACPM quedó más costoso en Cali.

Precio del ACPM en las principales ciudades de Colombia

Con el nuevo ajuste, el precio del galón del ACPM en Colombia queda en un promedio nacional cercano a los $11.282, aunque el valor varía según la ciudad.

Entre las principales capitales, estos son algunos de los precios de referencia:

Bogotá: $11.576

$11.576 Medellín: $11.601

$11.601 Cali: $11.724

$11.724 Barranquilla: $11.251

$11.251 Cartagena: $11.216

$11.216 Bucaramanga: $11.325

$11.325 Pereira: $11.663

$11.663 Manizales: $11.649

$11.649 Ibagué: $11.567

$11.567 Villavicencio: $11.676

$11.676 Pasto: $10.496

$10.496 Cúcuta: $9.453

Impacto del aumento del ACPM en la economía

El incremento del ACPM provoca preocupación en sectores del transporte y la logística, ya que el diésel es uno de los insumos principales para la movilización de carga en el país.

Aunque el aumento es de 200 pesos, gremios advierten que este tipo de ajustes puede tener efectos en cadena sobre los precios de alimentos, bienes y servicios.

Las autoridades han explicado en ocasiones anteriores que estos incrementos responden a la necesidad de acercar los precios internos a los valores internacionales del combustible y reducir presiones fiscales.

Además, factores como la volatilidad del petróleo y la coyuntura energética global también influyen en las variaciones del precio.

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