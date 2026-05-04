El sistema de salud en Colombia enfrenta una señal de alerta por el número de cotizantes que cayó de 12,9 millones a 12,2 millones entre octubre de 2025 y febrero de 2026.
(Vea también: Colombia envejece a gran velocidad: ¿cómo impacta la caída de la natalidad en salud, educación y trabajo?)
De esta manera, son 765 mil personas menos aportando, en una tendencia que completa cuatro meses consecutivos de caída, según datos que difundió el economista Mario Fernando Cruz en su cuenta de X.
Número cotizantes a salud cayó de 12.9 a 12.2 millones entre octubre 2025 y febrero 2026. Cuatro meses seguidos de caída, inédito. Efecto estacional es 2 o 3 veces mayor al de años pasados. Son 765 mil personas menos aportando a la salud de todos.Lee También
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Deterioro mercado laboral pic.twitter.com/gLwAciXvj3
— Mario Fernando Cruz (@mfcruzv) May 4, 2026
Más allá de la cifra, preocupa la rapidez de la caída. A comienzos de año suele haber una reducción en los aportes, pero esta vez fue entre dos y tres veces mayor de lo normal.
Preocupación por baja cotización en salud de trabajadores independientes
Una de las señales que más inquieta está en los trabajadores independientes. Aunque una parte importante de quienes cotizan al sistema de salud pertenece a este grupo, su participación sigue siendo limitada frente al total.
Esto deja en evidencia una realidad incómoda. Muchos trabajadores por cuenta propia logran aportar a salud, pero no alcanzan a cubrirse en otros frentes clave. En la práctica, esto significa trabajar sin una protección completa frente al futuro o frente a riesgos del día a día.
Proporción cotizantes independientes sobre total de cotizantes a seguridad social y cajas compensación:
En salud de cada 100 cotizantes, 18 son independientes, en pensiones apenas 15, en ARL 11 y en CCF solo 3.
Independencia laboral es sinonimo de informalidad pic.twitter.com/ErKqJm2CPG
— Mario Fernando Cruz (@mfcruzv) May 4, 2026
La situación no es solo de cobertura, también es de estabilidad. En muchos casos, los ingresos de los independientes son variables, lo que dificulta mantener aportes constantes. Por eso, más que una elección, la baja cotización suele ser el resultado de condiciones laborales frágiles.
En este sentido los datos que causan preocupación para el citado experto tienen que ver con:
- En salud, de cada 100 cotizantes, 18 son independientes
- En pensiones, apenas 15
- En riesgos laborales (ARL), 11
- En cajas de compensación, solo 3
Finalmente, aunque el trabajo independiente suele asociarse con flexibilidad, en Colombia muchas veces está ligado a ingresos inestables y baja protección social.
La baja participación en sistemas como pensiones, ARL o cajas de compensación muestra que no hay una integración completa a la seguridad social.
Informe médico de Kevin Acosta
El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.
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