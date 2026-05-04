El sistema de salud en Colombia enfrenta una señal de alerta por el número de cotizantes que cayó de 12,9 millones a 12,2 millones entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

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De esta manera, son 765 mil personas menos aportando, en una tendencia que completa cuatro meses consecutivos de caída, según datos que difundió el economista Mario Fernando Cruz en su cuenta de X.

Más allá de la cifra, preocupa la rapidez de la caída. A comienzos de año suele haber una reducción en los aportes, pero esta vez fue entre dos y tres veces mayor de lo normal.

¿Hay deterioro del mercado laboral en Colombia? La caída en el número de cotizantes abre una pregunta de fondo sobre lo que está pasando con el empleo en el país. Aunque a comienzos de año suele haber ajustes, la magnitud y la duración reciente del descenso no son habituales. Cuando menos personas cotizan a salud, en muchos casos no es porque dejaron de trabajar, sino porque salieron del empleo formal. Esto puede significar pérdida de trabajo, paso a ocupaciones informales o ingresos que ya no permiten sostener aportes constantes. En ese sentido, el dato no solo habla del sistema de salud, sino del mercado laboral. Una reducción sostenida en los cotizantes suele estar asociada a menor estabilidad laboral y mayor informalidad. También hay un cambio en la forma de trabajar. El aumento de ocupaciones por cuenta propia o con ingresos variables hace más difícil cumplir con los aportes completos a la seguridad social. Esto no siempre se refleja de inmediato en las cifras de empleo, pero sí en la calidad de ese empleo. Por eso, más que una caída puntual, lo que se empieza a ver es una señal de alerta. El mercado laboral podría estar generando más ocupación, pero con menos protección y menor capacidad de aportar al sistema. La evolución en los próximos meses será clave. Si el número de cotizantes se recupera, podría tratarse de un ajuste temporal. Pero si la tendencia continúa, reforzaría la idea de un deterioro más estructural en el empleo formal en Colombia.

Preocupación por baja cotización en salud de trabajadores independientes

Una de las señales que más inquieta está en los trabajadores independientes. Aunque una parte importante de quienes cotizan al sistema de salud pertenece a este grupo, su participación sigue siendo limitada frente al total.

Esto deja en evidencia una realidad incómoda. Muchos trabajadores por cuenta propia logran aportar a salud, pero no alcanzan a cubrirse en otros frentes clave. En la práctica, esto significa trabajar sin una protección completa frente al futuro o frente a riesgos del día a día.

Proporción cotizantes independientes sobre total de cotizantes a seguridad social y cajas compensación: En salud de cada 100 cotizantes, 18 son independientes, en pensiones apenas 15, en ARL 11 y en CCF solo 3. Independencia laboral es sinonimo de informalidad pic.twitter.com/ErKqJm2CPG — Mario Fernando Cruz (@mfcruzv) May 4, 2026

La situación no es solo de cobertura, también es de estabilidad. En muchos casos, los ingresos de los independientes son variables, lo que dificulta mantener aportes constantes. Por eso, más que una elección, la baja cotización suele ser el resultado de condiciones laborales frágiles.

En este sentido los datos que causan preocupación para el citado experto tienen que ver con:

En salud, de cada 100 cotizantes, 18 son independientes

En pensiones, apenas 15

En riesgos laborales (ARL), 11

En cajas de compensación, solo 3

Finalmente, aunque el trabajo independiente suele asociarse con flexibilidad, en Colombia muchas veces está ligado a ingresos inestables y baja protección social.

La baja participación en sistemas como pensiones, ARL o cajas de compensación muestra que no hay una integración completa a la seguridad social.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.