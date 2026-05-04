El gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa Azin, decidió ajustar al 75 % la tasa aplicada a los productos colombianos, en un intento por bajar la tensión con Colombia. La medida llega pocos días después de que el arancel alcanzara el 100 %, lo que había complicado la relación bilateral.

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La decisión ecuatoriana se enmarca en un discurso oficial que habla de cooperación en seguridad y fortalecimiento de la zona fronteriza, en medio de un clima político y económico bastante tenso entre ambos países.

El aumento previo del arancel había comenzado en enero con un 30 %, subió al 50 % y luego llegó al 100 % el 1 de mayo. Durante ese periodo, solo productos como petróleo y energía quedaron por fuera de la medida, mientras el resto de exportaciones colombianas se vio afectado.

La decisión de elevar los aranceles fue justificada por Ecuador como una respuesta a la falta de acciones frente a problemas como narcotráfico y minería ilegal en la frontera, lo que llevó a una escalada diplomática.

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En respuesta, Colombia tomó medidas como la suspensión de la interconexión eléctrica y el cierre de pasos fronterizos para algunos productos ecuatorianos, además de evaluar un aumento de aranceles a mercancías provenientes de ese país.

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El impacto económico también ha sido fuerte: de mantenerse la tensión, las exportaciones colombianas hacia Ecuador podrían caer hasta un 79 %, con pérdidas cercanas a los 1.452 millones de dólares.

Así mismo, la relación entre ambos países ya venía golpeada por incidentes en frontera, cruces políticos y acusaciones entre mandatarios, lo que ha complicado el diálogo diplomático en los últimos meses.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.