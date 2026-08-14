Por: Mall y Retail

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Los resultados de Grupo Nutresa correspondientes al segundo trimestre de 2026 confirman que Colombia continúa siendo el principal motor de crecimiento de la compañía. Entre abril y junio, las ventas en el país alcanzaron 3,32 billones de pesos, con un incremento de 11,8 % frente al mismo periodo de 2025. Este desempeño permitió que los ingresos acumulados en el mercado colombiano llegaran a 6,6 billones de pesos durante el primer semestre, 13 % más que un año atrás.

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El resultado contrasta con el comportamiento internacional. Aunque las ventas fuera de Colombia crecieron 0,4 % medidas en dólares durante el semestre, su conversión a pesos registró una caída de 12,4 %, afectada por la revaluación de 12,9 % de la moneda colombiana. En este contexto, la fortaleza de la operación local resultó determinante para que Nutresa cerrara los primeros seis meses de 2026 con ingresos consolidados por 10,3 billones de pesos, un crecimiento de 2,4 %.

La expansión no estuvo acompañada únicamente por mayores ventas. El EBITDA ajustado alcanzó 2 billones de pesos, con un crecimiento de 30,8 %, mientras que su margen se ubicó en 19,5 %. La utilidad neta ajustada llegó a 724.673 millones de pesos, 36,6 % más que en el primer semestre de 2025. Estas cifras reflejan una operación más eficiente, respaldada por mejoras en costos, coberturas de materias primas y divisas y una mayor productividad.

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Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, destacó que la compañía continuará fortaleciendo su talento, sus marcas y su capacidad de llegada al mercado, con el propósito de construir una organización cada vez más sostenible, innovadora y rentable.

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Alimentos al consumidor acelera su crecimiento

Entre las unidades con mejor comportamiento durante el segundo trimestre sobresalió Alimentos al Consumidor, negocio al que pertenecen marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Leños & Carbón, Papa John’s y Beer Station. Sus ventas en Colombia alcanzaron 294.700 millones de pesos entre abril y junio, con un incremento de 20,7 % frente al mismo trimestre de 2025.

El resultado representa una aceleración importante frente al primer trimestre, cuando la unidad había registrado ingresos por 263.900 millones de pesos y un crecimiento de 13,2 %. En consecuencia, durante el primer semestre Alimentos al Consumidor acumuló ventas cercanas a 558.600 millones de pesos en Colombia.

La unidad generó aproximadamente 30.800 millones de pesos más que durante los primeros tres meses del año, equivalentes a un aumento secuencial de 11,7 %. Más relevante todavía es el cambio en su velocidad de crecimiento anual: la variación pasó de 13,2 % en el primer trimestre a 20,7 % en el segundo.

Alimentos al Consumidor fue, además, el cuarto negocio de mayor tamaño dentro de las ventas colombianas de Nutresa durante el trimestre, por detrás de cárnicos, galletas y snacks y café. Con una participación cercana al 8,9 % de los ingresos locales, superó a helados, food service y pastas.

Aunque Nutresa no revela públicamente los resultados individuales de El Corral, el tamaño de la marca, su extensa red y su participación dentro del portafolio permiten identificarla como uno de los activos centrales de esta unidad. El crecimiento reportado pertenece al conjunto del negocio y no puede atribuirse exclusivamente a la cadena de hamburguesas.

El Corral mantiene su protagonismo

El Corral llega a este nuevo ciclo de expansión con más de 200 restaurantes en Colombia, mientras que El Corral Gourmet opera 14 establecimientos. La cadena vende más de 16 millones de hamburguesas al año, alrededor de 1.800 por hora, una escala que la convierte en una de las plataformas gastronómicas más importantes del mercado colombiano.

Para 2026, la Unidad de Alimentos al Consumidor anunció la apertura de más de 40 restaurantes de sus diferentes marcas. De ese total, 25 corresponderían a El Corral y El Corral Gourmet, mientras que las demás aperturas se distribuirían entre Papa John’s, Leños & Carbón y Beer Station. La estrategia incluye grandes capitales, ciudades intermedias y la exploración de nuevas oportunidades internacionales.

La expansión adquiere especial relevancia para la industria de centros comerciales. Los restaurantes no solo ocupan espacios dentro de las plazoletas de comidas: se han convertido en generadores de tráfico, permanencia y experiencias. El hecho de que alrededor del 80 % de las ventas de las cadenas de Nutresa todavía se produzca en los puntos físicos confirma que el establecimiento continúa siendo el centro de la relación con el consumidor. El 20 % restante procede de domicilios propios y plataformas de terceros.

Los resultados dejan una conclusión clara: el negocio gastronómico está ganando peso dentro de la operación colombiana de Nutresa. El Corral combina tradición, escala, reconocimiento y una ambiciosa agenda de aperturas, mientras el resto del portafolio amplía la capacidad del grupo para atender diferentes ocasiones de consumo. El reto será ejecutar esa expansión sin perder consistencia, proteger la propuesta de valor frente a la inflación y conservar la relevancia de unas marcas que compiten en un mercado cada vez más diverso y exigente.

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