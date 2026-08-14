Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció recientemente sobre la situación financiera que enfrenta el Gobierno para impulsar la reconstrucción de las zonas gravemente afectadas por el reciente terremoto en Colombia. De acuerdo con Beltrán, la administración actual encontró limitaciones presupuestales significativas y una evidente escasez de recursos para responder de manera inmediata a la emergencia, lo que él resumió con la expresión: “nos dejaron la olla pelada”. Esta frase busca ilustrar la gravedad de la falta de fondos en el presupuesto estatal, lo que ha implicado un enorme reto para planear e iniciar las obras necesarias en los territorios golpeados por la tragedia.

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Ante este contexto adverso, el ministro señaló la importancia de gestionar y administrar con eficacia los recursos que se tienen actualmente. Más allá del manejo interno de las finanzas públicas, Beltrán recalcó que para sacar adelante los proyectos de reconstrucción es indispensable acudir a la colaboración entre diferentes sectores. De acuerdo con lo expuesto, el Gobierno Nacional no puede asumir solo la carga financiera y, por ello, se requiere la articulación con el sector privado y las administraciones territoriales. Este trabajo conjunto permitirá encontrar alternativas y ayudas adicionales que fortalezcan la respuesta institucional ante la catástrofe.

En sus declaraciones, Beltrán reconoció que parte de la estrategia inmediata es adelantar reuniones con el Ministerio de Hacienda. Estas mesas de trabajo tienen como meta principal buscar alternativas de financiación para que las obras puedan materializarse en los lugares afectados. El funcionario recalcó que la reconstrucción solo será posible con apoyo y coordinación efectiva en todos los niveles de gobierno, además del concurso del sector privado.

Pese a las dificultades presupuestales, el ministro transmitió un mensaje de confianza y aseguró que ya existe una ruta definida para abordar la reconstrucción. Según se explicó, el Gobierno ha trazado un plan específico que contempla etapas y acciones concretas para avanzar en el proceso. Sin embargo, todavía no se ha dado a conocer una cifra exacta sobre los recursos disponibles ni el costo total que supondrá la reconstrucción. Tales detalles tendrán que establecerse en el marco de las discusiones técnicas entre el Gobierno y las autoridades territoriales responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno habla de “olla pelada” en la reconstrucción tras el terremoto?

La expresión “nos dejaron la olla pelada”, utilizada por el ministro Jaime Andrés Beltrán, se refiere a la ausencia de recursos financieros suficientes en el presupuesto estatal para hacer frente a la emergencia causada por el terremoto. El funcionario detalló que el Gobierno actual encontró grandes limitaciones fiscales y, por ello, la reconstrucción no puede depender solo de las finanzas públicas existentes, sino que requiere apoyos adicionales y trabajo colaborativo con el sector privado y las administraciones territoriales.

¿Cómo busca el Gobierno financiar la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto?

Según lo expuesto por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Gobierno está gestionando los fondos disponibles y, al mismo tiempo, busca opciones de financiamiento a través de reuniones con el Ministerio de Hacienda. Además, se prevé articular esfuerzos con el sector privado y las autoridades territoriales para sumar recursos y concretar los proyectos de reconstrucción en las regiones perjudicadas por el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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