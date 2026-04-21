En medio de las oportunidades que muchos buscan en Colombia, el mercado gastronómico del país enfrenta un nuevo panorama de precios durante abril de 2026. Según datos recientes, el costo promedio de una hamburguesa tradicional se sitúa en abril en los 18.181 pesos colombianos.

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Esta cifra representa un incremento cercano al 4 % si se compara con los valores registrados en enero del presente año. En la primera semana de aquel mes, el plato típico costaba aproximadamente 17.566 pesos en los establecimientos nacionales.

El encarecimiento exacto del 3,5 % coincide con el inicio del Burger Master 2026. Este famoso concurso, liderado por el influenciador Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, comenzó oficialmente este lunes 20 de abril y finalizará el domingo 26.

Durante este festival, todas las hamburguesas participantes tendrán un precio fijo de 21.000 pesos por unidad. Este valor refleja un aumento de 2.000 pesos respecto a la edición anterior del evento gastronómico más grande del país.

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El alza sostenida en la subdivisión de alimentos explica este fenómeno económico. De acuerdo con el último reporte del Dane, este rubro aportó 1,18 puntos porcentuales a la variación interanual de la inflación registrada en el mes de marzo.

Para determinar estas variaciones, el diario La República analizó datos del Sipsa del Dane. El estudio incluyó insumos básicos como carne de res molida, harina de trigo para el pan, cebolla, tomate, lechuga, mostaza, salsa de tomate y papa.

¿Por qué subió la hamburguesa en Colombia en 2026?

La metodología para evaluar el incremento del precio de la hamburguesa en Colombia consistió en calcular el costo promedio por kilo sus ingredientes en las centrales de abasto. Luego, ese valor se dividió entre cuatro para estimar el costo real de una porción individual estándar de 250 gramos de cada ingrediente.

El tomate fue el ingrediente que más subió de precio entre enero y abril de 2026. La porción de 250 gramos pasó de costar 551 pesos a 1.021 pesos, lo cual representa un incremento impactante del 85,34 %.

Otros productos impulsaron el costo final, como la cebolla cabezona blanca. Este vegetal subió de 353 pesos a 501 pesos, reflejando un repunte del 41,96 %. La papa pastusa también se encareció un 20,08 %, alcanzando los 425 pesos.

La carne de res molida (murillo) y la mostaza registraron aumentos más moderados. La carne subió un 1,30 % y la mostaza un 3,06 % durante el mismo periodo analizado. Ambos componentes son esenciales en la estructura de costos de los restaurantes.

“[En el último dato del IPC] vimos un avance en el rubro de alimentos, que está reflejando continuas alzas en subgrupos clave como las frutas, el tomate, la cebolla y la carne, entre otros componentes importantes para la alimentación de los colombianos”, advirtió Jackeline Piraján, economista principal de Davibank, para confirmar esta tendencia.

En contraste, la lechuga crespa mostró la mayor reducción de precio en el último cuatrimestre. Bajó un 12,8 %, pasando de 1.198 pesos a 1.045 pesos por porción. La salsa de tomate y la harina de trigo también se abarataron.

Si comparamos los precios con la tercera semana de abril de 2025, la hamburguesa ha subido un 2,36 %. En un año, la carne de res molida aumentó un 8,77 %, pasando de 20.021 pesos a 21.777 pesos por porción.

La mostaza subió un 10,13 % anual, alcanzando los 17.328 pesos. Sin embargo, productos como la papa y la cebolla cabezona blanca bajaron anualmente un 18,33 % y un 12,26 %, respectivamente, compensando parcialmente otros incrementos en la canasta básica.

Nicolás Cruz Walteros, analista experto de Corficolombiana, advirtió sobre el futuro de estos precios. Según el especialista, se espera que los alimentos, especialmente los perecederos, sigan encareciéndose durante los meses restantes del primer semestre del año.

“En el corto plazo, las lluvias están afectando el abastecimiento y elevando los costos de producción. A esto se suma el encarecimiento de insumos como los fertilizantes, presionados por tensiones geopolíticas, lo que se traslada a los precios”, aseguró.

Cruz precisó que hacia el segundo semestre de 2026 los efectos del fenómeno de El Niño podrían ser críticos. Estos eventos climáticos afectarían gravemente la oferta agrícola nacional, intensificando así el costo final de la comida para los ciudadanos.

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