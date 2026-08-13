Por: VALORA ANALITIK

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El salario mínimo en Colombia del 2027 empezará a discutirse a finales de este año, pero ya hay una serie de llamados de atención sobre lo que debería pasar con el ajuste en el pago de millones de trabajadores.

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Lo primero que dicen equipos técnicos y de investigación, como el del Banco de la República, es que el aumento para el año entrante debería darse de manera mesurada.

Según estos pronósticos, el salario mínimo en Colombia del 2027 no debería sobrepasar sustancialmente el dato de inflación, además del punto que suele sumarse como dato final de productividad laboral.

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Puntos determinantes para el salario mínimo en Colombia del 2027

Miguel Gómez, nuevo ministro de Hacienda, ha dejado en claro que la política económica del gobierno De la Espriella no va a optar por aumentos desproporcionados con miras a cuidar el poder adquisitivo de los hogares, la inflación, así como la salud financiera de las empresas.

Los principales pronósticos señalan entonces que el salario mínimo en Colombia del 2027 arrancaría con un aumento del 7 %, que es el dato del IPC que se espera para el año total del 2026.

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Esta inflación seguiría siendo más alta frente al 5,10 %, aclarando que, según analistas locales, más allá de los efectos coyunturales el aumento se habría dado por un incremento desproporcionado decretado por el gobierno Petro.

Si se tomara el supuesto de que la inflación será del 7 % y se le sumara un punto por la productividad laboral el salario mínimo en Colombia del 2027 quedaría en 1’890.977 pesos, mientras que el auxilio de transporte rozaría los 270.000 pesos.

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