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Este artículo fue curado por pulzo   Ago 13, 2026 - 9:34 am
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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El nivel agregado de los embalses del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Colombia cerró el mes de julio en 79,99 % de su capacidad útil, según el reporte de XM, operador del sistema eléctrico colombiano. Este resultado estuvo por debajo de la senda de referencia establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que fijó el valor en 81,88 % para ese mes. El informe de XM resaltó que las reservas de agua presentaron aportes inferiores al promedio histórico, completando cuatro meses consecutivos por debajo de ese indicador. A raíz de esta tendencia, la entidad subrayó la importancia del monitoreo constante y la ejecución de acciones conjuntas por parte de instituciones y agentes del sector para garantizar la seguridad y confiabilidad en el suministro de energía.

En los primeros 11 días de agosto, la situación de los embalses mostró una disminución adicional: el nivel agregado bajó a 78,49 %, cifra que representó una caída de 1,5 puntos porcentuales frente a julio. Los aportes hídricos también retrocedieron, situándose en 59,94 % de la media histórica. Para ese periodo, la senda de referencia de la CREG se elevó a 82,44 %, lo que mantuvo el nivel de los embalses 3,95 puntos por debajo del objetivo.

El comportamiento de los aportes hídricos presentó variaciones regionales. Oriente superó el promedio histórico con un 108,27 %, mientras que Valle, Centro, Antioquia, Caldas y Caribe reportaron cifras entre 54,04 % y 92,91 % respecto a sus medias históricas. Además, durante julio, hubo vertimientos de agua desde los embalses equivalentes a 338,89 GWh-mes, de los cuales Guavio concentró la mayor parte, seguido por Esmeralda e Ituango.

En ese contexto, la producción total de energía eléctrica llegó a 7.695,18 GWh durante julio. Un promedio diario de 248,23 GWh-día reflejó un aumento de 2,1 % respecto a junio y de 5,55 % en comparación con julio del año anterior. El 75,42 % de la energía provino de fuentes renovables, en su mayoría generación hidráulica (87,18 %), aunque se evidenció una reducción mensual de 4,41 %. Las plantas solares y eólicas incrementaron su aporte respecto a junio, mientras que entre los recursos no renovables destacó el crecimiento del uso de carbón, gas nacional e importado.

De acuerdo con XM, el monitoreo sobre el comportamiento de los embalses, los aportes hídricos y otras variables continuará, en coordinación con los agentes del mercado y las instituciones del sector, para asegurar la prestación del servicio eléctrico con calidad y minimizar riesgos energéticos.

¿Cómo afecta el bajo nivel de los embalses del Sistema Interconectado Nacional a la generación de energía?

El bajo nivel de los embalses puede comprometer la generación de energía hidroeléctrica, que es la principal fuente renovable en Colombia. Esto obliga a una vigilancia constante de los recursos disponibles y puede requerir mayores aportes de las fuentes no renovables como carbón y gas, incrementando los retos para la seguridad y confiabilidad del sistema, de acuerdo con el reporte de XM.

¿Qué significa que los aportes hídricos estén por debajo del promedio histórico y cómo se mide este indicador?

Según XM, los aportes hídricos representan la cantidad de agua que llega a los embalses respecto a la media histórica registrada para el periodo. Estar por debajo de este promedio indica menos disponibilidad de agua, afectando la capacidad de generación hidroeléctrica y debe ser considerado un factor de riesgo para el suministro energético.


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