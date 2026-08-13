SuperGiros anunció giros gratuitos hacia Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda y Chocó, departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto.

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La medida comenzará el 14 de agosto y se mantendrá hasta nuevo aviso, con el objetivo de facilitar el envío de recursos a las familias damnificadas sin cobros por transacción.

La compañía, vinculada a la campaña nacional “Colombia, un solo Corazón”, pondrá a disposición su red de más de 25.000 puntos de atención en todo el país para fortalecer la distribución de ayudas y convertir sus oficinas en una red de apoyo para las comunidades afectadas.

Además, SuperGiros activará el convenio “Colombia Unida”, desarrollado junto con la fundación ProPacífico.

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A través de esta alianza, los ciudadanos podrán realizar donaciones en efectivo en cualquier oficina de la empresa, sin importar si están bancarizados.

Los recursos serán administrados por ProPacífico y destinados inicialmente a la compra de artículos de primera necesidad y posteriormente a la reconstrucción de infraestructura comunitaria.

La iniciativa busca facilitar la llegada rápida y transparente de ayudas a las zonas más afectadas, sumándose a los esfuerzos del Gobierno, organizaciones sociales y empresas privadas para atender la emergencia y apoyar la recuperación de los territorios.

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