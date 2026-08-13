Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, declaró una medida excepcional para regular la movilidad en la ciudad tras la grave emergencia provocada por el reciente terremoto que afectó a la región y a otras zonas del país. La decisión fue anunciada públicamente y responde directamente a la situación crítica que vive la capital risaraldense, donde el colapso de varias vías obliga a tomar medidas restrictivas para garantizar las labores de atención y recuperación.

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De acuerdo con lo comunicado por Salazar, desde la medianoche del miércoles 12 de agosto empezó a regir la restricción que prohíbe la circulación de vehículos particulares en Pereira. Esta disposición permanecerá vigente hasta el lunes 17 de agosto a las 8:00 de la noche, con el fin de facilitar el movimiento de los organismos de socorro y evitar mayores congestiones en los pocos corredores viales aún habilitados. Según el mandatario, la urgencia obedece tanto al cierre de varias vías como a la necesidad de mantener libres los caminos restantes para los vehículos de emergencia.

Sin embargo, la medida no afecta a todos los medios de transporte. Tal como lo precisó el alcalde, tanto motocicletas como taxis tendrán permiso para circular durante el tiempo que dure la restricción. Este punto fue resaltado para evitar confusiones en la población y asegurar opciones mínimas de movilidad. Además, la administración municipal adelanta gestiones para reactivar algunas rutas del sistema de transporte masivo, conocido como Megabús, con el objetivo de brindar alternativas colectivas a los ciudadanos mientras se extiende la limitación al uso de vehículos particulares.

Uno de los motivos principales subrayados por Salazar para decretar esta restricción es la imperiosa necesidad de dar prioridad al desplazamiento de equipos de atención de emergencias: bomberos, organismos de socorro, personal médico, así como el libre tránsito de volquetas necesarias para el retiro de escombros. El alcalde fue enfático al mencionar que actualmente “la ciudad está colapsada” y que solo el trabajo conjunto permitirá avanzar en la recuperación.

Reconociendo el impacto de la restricción sobre la vida diaria de los habitantes, el alcalde hizo un llamado emotivo a la solidaridad de la ciudadanía. En sus palabras, esta tragedia requiere del esfuerzo y el apoyo de todos los pereiranos, motivo por el cual solicitó comprensión y colaboración durante estos días críticos hasta el 17 de agosto, cuando se levantará la limitación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los vehículos que pueden circular durante la restricción en Pereira por el terremoto?

Según el anuncio realizado por el alcalde Mauricio Salazar, durante el periodo de restricción únicamente las motocicletas y los taxis pueden transitar por las vías de Pereira. Esta medida excluye a los vehículos particulares con el objetivo de facilitar el trabajo de los organismos de emergencia y mantener despejadas las rutas habilitadas para la atención de los daños provocados por el terremoto.

¿Hasta cuándo estará vigente la restricción de circulación en Pereira por la emergencia?

La restricción para los vehículos particulares en Pereira, de acuerdo con las declaraciones del alcalde, estará vigente desde la medianoche del miércoles 12 de agosto y se mantendrá hasta el lunes 17 de agosto a las 8:00 de la noche. Esta duración busca garantizar facilitaciones para la atención y recuperación tras el colapso vial generado por la emergencia sísmica.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.