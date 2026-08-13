Por: El Espectador

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Bogotá, reconocida por la congestión en sus vías, atraviesa actualmente uno de los momentos más complejos en materia de tráfico vehicular. Según lo informado, la capital se encuentra afectados sus principales corredores debido a la ejecución simultánea de varias obras. Esta situación complica aún más los desplazamientos y obliga a los ciudadanos a planificar sus rutas con precisión para evitar retrasos significativos, especialmente durante el martes 13 de agosto, fecha para la cual se ofrecen actualizaciones en vivo sobre la situación de la movilidad.

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De acuerdo con datos reportados por fuentes oficiales, existen problemas técnicos en dos intersecciones semafóricas críticas: una se ubica en la Carrera 10 con Calle 2, dentro de la localidad de Santa Fe, y otra en la Avenida Villavicencio con Calle 48 sur, en la localidad de Usme. Estas fallas afectan notablemente el flujo vehicular en zonas que suelen registrar alto tráfico durante las horas pico. En ambas locaciones, los equipos técnicos de semaforización ya se encuentran desplazándose para atender las fallas detectadas en los semáforos, de acuerdo con información suministrada por Bogotá Tránsito a través de su canal oficial en la red social X.

Mientras se restablece el funcionamiento de los semáforos, agentes civiles de tránsito han sido desplegados en estos puntos para agilizar el tráfico y minimizar los inconvenientes que causan estas fallas en los dispositivos reguladores de la movilidad. Su presencia resulta clave para la disminución de los tiempos de espera y la prevención de accidentes en intersecciones de alta demanda.

En cuanto a las restricciones vehiculares, la medida conocida como “pico y placa” se encuentra vigente el 13 de agosto para vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta limitación, que busca reducir la cantidad de autos en circulación, comienza a las 6:00 a. m. y culmina a las 9:00 p. m. Los taxis también están sujetos a esta norma si su placa cierran en los dígitos 1 o 2.

Respecto al sistema de transporte masivo, TransMilenio reporta operación normal, permitiendo que los capitalinos cuenten con una alternativa de movilidad mientras persisten los retos en las vías principales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas alternas puede tomar debido a las obras y fallas de semáforos en Bogotá hoy?

Hasta el momento, la información entregada no especifica rutas alternas concretas a las vías con mayor congestión. Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los reportes oficiales y considerar el uso de TransMilenio como opción, especialmente en zonas afectadas por fallas semafóricas e intervenciones viales.

¿Qué es el pico y placa y cómo opera en Bogotá el 13 de agosto?

El pico y placa es una medida de restricción vehicular que limita la circulación de algunos vehículos según el número final de su placa. El 13 de agosto, la restricción aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. para placas que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, y también para taxis con placas finalizadas en 1 y 2, con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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