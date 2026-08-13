Por: Portal Bogotá

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El próximo domingo 16 de agosto de 2026, Bogotá será escenario de una convocatoria especial a la solidaridad, cuando el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) impulse la jornada ‘Récord en Patines - Tren Humano’ como un encuentro para tender la mano a los afectados por el reciente sismo de magnitud 7,4, que causó graves daños en distintas regiones del país. Esta actividad, incluida como parte del Festival de Verano 2026, busca transformar la práctica deportiva y la recreación en una oportunidad para ayudar a quienes más lo requieren en este momento de emergencia, según información difundida por el IDRD.

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La cita será en la Ciclovía de Bogotá sobre la avenida calle 26, comprendida entre el Centro Comercial Gran Estación y la estación de TransMilenio Corferias. Durante el evento, se espera reunir a más de 1.000 patinadores que, avanzando juntos durante seis minutos, formen una extensa cadena sobre ruedas y simbolicen el apoyo colectivo. Sin embargo, no solo los deportistas podrán sumarse: la invitación está abierta a familias, asistentes y cualquier ciudadano que quiera aportar. Cada persona puede contribuir, ya sea participando en el ‘tren humano’ o llevando su donación.

Para facilitar la entrega de ayuda, se habilitará un punto de acopio en la Plaza de los Alfiles, ubicada en el Centro Comercial Gran Estación, en la calle 26 # 62-47. Allí, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., los ciudadanos podrán entregar alimentos no perecederos, agua potable, elementos de higiene y suministros de primeros auxilios, con el objetivo de aliviar las necesidades inmediatas de quienes resultaron afectados por el terremoto. Según declaraciones de Daniel García Cañón, director del IDRD, lo más relevante de la jornada será demostrar que “Colombia nos necesita unidos”, resaltando la importancia de la solidaridad frente a la situación que vive el país.

Esta convocatoria, que se suma a otras estrategias de recaudo y voluntariado activadas en Bogotá, destaca el papel del deporte y la recreación como catalizadores para la acción colectiva y la empatía social. El IDRD llama a transformar cada esfuerzo y cada aporte en una forma de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles a causa de la emergencia.

¿Dónde se pueden hacer donaciones para los afectados por el sismo en Bogotá?

Las donaciones destinadas a los damnificados por el sismo pueden entregarse en la Plaza de los Alfiles, situada en el Centro Comercial Gran Estación en la avenida calle 26 # 62-47. El punto de acopio funcionará el domingo 16 de agosto de 2026, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., y recibirá alimentos no perecederos, agua potable, elementos de higiene y suministros de primeros auxilios.

¿Qué actividades hacen parte del Festival de Verano 2026 en Bogotá?

El Festival de Verano 2026 en Bogotá incluye eventos deportivos, conciertos y otras actividades gratuitas para la ciudadanía. La jornada ‘Récord en Patines - Tren Humano’ es uno de los espacios destacados, que integra recreación, encuentro comunitario y solidaridad a favor de quienes fueron afectados por el reciente terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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