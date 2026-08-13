Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra sus 488 años con una propuesta pensada especialmente para las juventudes que desean transformar sus territorios mediante el arte y la cultura. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) anunciaron la apertura de inscripciones para el ‘Microcurso Activa el Arte: Jóvenes que crean, gestionan y transforman’, una oportunidad de formación gratuita que pretende fortalecer las capacidades de las y los agentes emergentes del sector cultural en la capital, de acuerdo con información de los organismos distritales.

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La iniciativa se desarrolla en el marco de la estrategia Emprende con el Arte, propuesta de la Línea de Sostenibilidad de la Subdirección de las Artes. Su enfoque es convertir ideas en proyectos concretos con potencial de sostenibilidad, apostando por el desarrollo de ciudadanos creativos y comprometidos con el fortalecimiento de sus comunidades, siempre de acuerdo con criterios de integración y diversidad.

El microcurso cuenta con un formato híbrido de 24 horas: 12 horas virtuales, 7 presenciales y 5 de trabajo autónomo, dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años de Bogotá. Esta formación brinda herramientas conceptuales y prácticas para la gestión en el ámbito artístico y cultural. Según Idartes, el propósito es que los participantes aprendan de forma aplicada a formular proyectos culturales, gestionar recursos, construir alianzas estratégicas y acceder a oportunidades del sector.

Además, el proceso incluye la elaboración de un boceto inicial de proyecto artístico, adaptado a las necesidades y fortalezas del entorno de cada participante. El curso contempla dos actividades presenciales centrales. La primera, en las Casas de la Juventud, consiste en la socialización de iniciativas juveniles, retroalimentación profesional y fortalecimiento de redes de colaboración entre los inscritos, haciendo de estos espacios lugares clave de participación. La segunda actividad es una visita técnica especializada durante el reconocido Festival Rock al Parque, que ofrece a las y los jóvenes la oportunidad de conocer cómo se produce un evento de gran formato en Bogotá, desde la planificación, modelos de sostenibilidad y curaduría artística, hasta los enfoques de gestión ambiental.

Las fechas clave del microcurso inician con inscripciones hasta el 31 de agosto de 2026. Las sesiones virtuales serán los días 14, 16, 21 y 22 de septiembre, mientras las presenciales están previstas para el 3 de octubre en la Casa de la Juventud y el 7 de octubre en el Parque Simón Bolívar.

Este esfuerzo de Idartes y la SDIS busca consolidar el reconocimiento de la juventud como motor de la vida artística en Bogotá y promover proyectos orientados al desarrollo creativo y sostenible, según lo informado en canales oficiales del instituto.

¿Cuándo y cómo inscribirse en el Microcurso Activa el Arte de Bogotá?

Las inscripciones para participar en el Microcurso Activa el Arte están abiertas de manera gratuita hasta el 31 de agosto de 2026. Las y los jóvenes interesados pueden consultar los requisitos y postularse a través de los canales oficiales de Idartes, siguiendo toda la información difundida por la entidad.

¿En qué consiste la visita técnica al Festival Rock al Parque para los participantes del microcurso?

Esta actividad presencial permite que los inscritos conozcan de primera mano cómo se organiza un evento de gran formato en la ciudad. Durante la visita al Festival Rock al Parque, los participantes exploran las etapas de producción, los modelos de sostenibilidad, la curaduría artística y el enfoque de gestión ambiental que caracterizan a este festival, una de las experiencias más reconocidas de la agenda cultural bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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