Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en Bogotá invita a la ciudadanía a descubrir una propuesta teatral que entrelaza la tradición oral japonesa con valores fundamentales para la convivencia. Se trata de la obra ‘El vendedor de máscaras’, un espectáculo que será presentado en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en el sector Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, el domingo 16 de agosto de 2026 a las 3:00 p.m. De acuerdo con la información oficial difundida por Idartes, la entrada es completamente gratuita, lo cual permite que habitantes de la localidad y el público en general tengan acceso a una experiencia cultural enriquecedora y sin barreras económicas.

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La pieza teatral narra el recorrido de un sabio anciano, quien comparte máscaras y relatos inspirados en cuentos tradicionales japoneses. Esta estructura narrativa establece un puente entre el legado oral del Japón y la cotidianidad bogotana, permitiendo reflexionar en torno a valores como la gratitud, la solidaridad y la aceptación. Dichas enseñanzas se transmiten de manera sensible y poética, posicionando la palabra, el gesto y el uso de máscaras como elementos centrales de la puesta en escena.

Quienes asisten a ‘El vendedor de máscaras’ tendrán la oportunidad de participar en una vivencia donde la tradición oral recobra protagonismo. Según el resumen proporcionado por Idartes, el espectáculo se propone acercar tanto a niños como a adultos a los valores esenciales que fortalecen la convivencia al interior de la sociedad. El uso de símbolos teatrales –como las máscaras– no solo otorga una dimensión lúdica, sino que, además, intensifica la conexión con diferentes culturas y formas de narrar historias.

La actividad forma parte de la variada programación cultural que impulsa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, una iniciativa en la que Idartes invita a los bogotanos y visitantes a explorar y disfrutar de espacios culturales y artísticos en distintas localidades de la ciudad. Eventos como este buscan fomentar la participación comunitaria y consolidar el acceso a las artes como un derecho cultural.

¿Dónde y cuándo se presenta la obra ‘El vendedor de máscaras’ en Bogotá?

La obra ‘El vendedor de máscaras’ se presenta el domingo 16 de agosto de 2026 a las 3:00 p.m. en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, situado en la Calle 66A sur #18U-12 en Ciudad Bolívar, Bogotá, según información de Idartes. La entrada es gratuita y está abierta a todo público.

¿Qué valores transmite la obra ‘El vendedor de máscaras’ a los asistentes?

De acuerdo con Idartes, la obra transmite enseñanzas sobre gratitud, solidaridad y aceptación, utilizando relatos inspirados en cuentos tradicionales japoneses. A través de una puesta en escena poética y el uso simbólico de las máscaras, invita a los asistentes a reflexionar sobre la importancia de la tradición oral y los valores necesarios para convivir en armonía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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