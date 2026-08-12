Por: El Espectador

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En Bogotá, la reciente instalación de códigos QR en taxis ha generado diversas reacciones dentro del gremio de taxistas. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, que fue citada en el artículo, la medida se implementa como una alternativa para que los pasajeros puedan verificar información oficial sobre el vehículo, el conductor y la empresa responsable. Sin embargo, la estrategia provocó dudas entre los representantes del sector, quienes se preguntaron si este sistema sería de cumplimiento obligatorio y qué consecuencias tendría para quienes decidieran no instalarlo o enfrentaran problemas de lectura del código.

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Ante la inquietud, el 12 de agosto, la Secretaría Distrital de Movilidad aclaró las condiciones de la iniciativa: el código QR no será, en esta primera fase, un requisito obligatorio para prestar el servicio de taxi. Además, su ausencia, o cualquier problema que limite la lectura, no será motivo para que el vehículo sea inmovilizado. Esta comunicación buscó disipar posibles temores y ofrecer un mensaje de tranquilidad tanto a conductores como a propietarios de taxis.

La herramienta, que comenzó a instalarse en la capital, está pensada para poner en manos del pasajero la posibilidad de revisar a través de escaneo datos como la placa, el número de la tarjeta de control, la compañía a la que está vinculado el taxi, la vigencia de documentos y el estado del conductor. Todo esto será posible gracias a la conexión con la plataforma “Mi Movilidad a un Clic”, según lo explicó la entidad en declaraciones recogidas en el texto.

La implementación piloto arrancará con 5.000 códigos QR, los cuales serán entregados e instalados gratuitamente a propietarios o conductores seleccionados. La Secretaría Distrital de Movilidad también subrayó que portar el código QR en esta etapa es completamente voluntario y que no sustituye ningún documento ni requisito legal existente para que los taxis operen en Bogotá. Hugo Ospina, representante del gremio, había destacado ante la opinión pública la importancia de aclarar que la validación legal de los vehículos ya se cubre con documentos como la tarjeta de operación, el seguro obligatorio, revisiones técnicas y demás papeles reglamentarios.

La medida, según el Distrito, apunta a fortalecer la confianza de los usuarios y a mejorar la experiencia de movilidad, pero no está diseñada para complicar la labor de los taxistas. En palabras de la Secretaría Distrital de Movilidad, el enfoque de la estrategia es simplemente “poner información al alcance de las personas que utilizan el servicio de taxi”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Es obligatorio el código QR para los taxis de Bogotá?

Durante la etapa inicial de la estrategia, la instalación del código QR en los taxis es voluntaria y no constituye un nuevo requisito obligatorio para la operación. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la ausencia del código, así como cualquier inconveniente para leerlo, no será causal de sanción ni de inmovilización del vehículo, y tampoco reemplaza los documentos reglamentarios habituales.

¿Qué información pueden consultar los pasajeros con el código QR en los taxis?

Al escanear el código QR instalado en un taxi de Bogotá, los pasajeros podrán acceder a la plataforma “Mi Movilidad a un Clic”. Allí tendrán la opción de verificar datos oficiales como la placa, la información del conductor, la empresa relacionada, la vigencia de la tarjeta de control y otros documentos que respaldan la legalidad del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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