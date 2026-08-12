Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi ciudad, mi casa presenta una nueva oportunidad laboral con la apertura de la convocatoria pública para integrar el equipo de Gestores del Orden, bajo la dirección de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). La convocatoria, según la información oficial difundida por la entidad, estará disponible desde el miércoles 12 de agosto hasta el martes 18 del mismo mes. En total, se busca seleccionar y vincular a más de 1.000 personas para ocupar cargos como auxiliares administrativos, profesionales universitarios y técnicos operativos dentro de la planta temporal de la Secretaría de Seguridad.

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Para postularse, los aspirantes deben acreditar experiencia o formación relacionada con el cargo, bien sea mediante diplomas, certificados o cursos avalados por instituciones reconocidas en Colombia, tal como lo establece la SDSCJ. Para el cargo de auxiliar administrativo se exige la aprobación mínima de noveno grado de educación básica secundaria; para los demás cargos, se requiere título de bachiller, pregrado o posgrado, junto a la documentación que soporte la formación oficial. Todos los detalles y el paso a paso para la postulación pueden consultarse directamente en el portal web de la Secretaría Distrital de Seguridad, donde también se encuentran la guía orientadora de postulación y los manuales de funciones específicos para cada perfil.

La convocatoria, de acuerdo con lo informado en los canales oficiales, garantiza la provisión de vacantes públicas con todas las prestaciones legales. Los salarios varían según el cargo, y oscilan entre los $2.763.139 y los $4.404.470. Actualmente, ya existen más de 600 gestores trabajando en diferentes sectores priorizados de la ciudad. El objetivo de su labor es apoyar la seguridad y la convivencia ciudadana mediante la prevención, el acompañamiento a la comunidad y la promoción de espacios limpios y seguros.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, los Gestores del Orden cumplen funciones como intervenir en incidentes de ruido, disposición inadecuada de residuos, consumo de sustancias psicoactivas y promover el uso adecuado del espacio público. Esta presencia ha facilitado la reducción de indicadores de delitos de alto impacto, gracias al trabajo colaborativo con la Policía de Bogotá. El secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, recalcó que la convocatoria es pública, transparente y no admite intermediarios. La información oficial del proceso siempre estará disponible en las plataformas digitales de la entidad.

Quienes estén interesados pueden seguir el instructivo orientador publicado en el portal de la Secretaría. Además, se recomienda a los ciudadanos utilizar únicamente los medios oficiales para consultas y denuncias de cualquier irregularidad en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123.

¿Cuáles son los requisitos para postularse como Gestor del Orden en Bogotá?

Para postularse como Gestor del Orden, es necesario cumplir con requisitos que dependen del cargo: los auxiliares administrativos deben haber aprobado por lo menos el noveno grado de secundaria, mientras que los demás cargos exigen diploma o acta de grado de bachiller, pregrado o posgrado. Además, se deben presentar certificaciones relacionadas con la experiencia o formación brindadas por entidades reconocidas, según lo estipula la Secretaría Distrital de Seguridad.

¿Qué labores realiza un Gestor del Orden en Bogotá y qué impacto tiene su trabajo?

Las funciones de un Gestor del Orden incluyen el acompañamiento ciudadano en sectores priorizados, prevención de situaciones que afectan la convivencia, intervenciones pedagógicas sobre temas como violencia, movilidad y medio ambiente, y actuaciones ante problemáticas como el ruido o la disposición inadecuada de residuos. De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, su trabajo ha permitido la transformación positiva de varios sectores y ha ayudado a disminuir delitos de alto impacto en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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