Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Local de Chapinero ha convocado a la ciudadanía de Bogotá a sumarse a una jornada simbólica que rechaza el feminicidio y fomenta la prevención de las violencias contra las mujeres, en el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información oficial publicada en el portal de la alcaldía, el evento tendrá lugar el próximo viernes 14 de agosto de 2026 y contará con un recorrido significativo por zonas emblemáticas de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

La actividad comenzará a las 2:30 p. m. en el Parque de la 93, en el barrio Chicó, uno de los sectores más conocidos y transitados de la capital colombiana. Desde allí, personas de todas las edades y géneros están invitadas a caminar juntas hasta la calle 95 #21-80. En este punto, está programada una velatón, es decir, un acto público en el que se encienden velas en memoria de las víctimas, como muestra de respeto y solidaridad.

Bajo el lema “Chapinero se une para decir: ¡Ni una más!”, la jornada busca sensibilizar a la comunidad sobre la violencia basada en género y subraya la importancia de que toda la sociedad asuma un papel activo en la protección y defensa de los derechos de las mujeres. Según la Alcaldía Local de Chapinero, la prevención y la erradicación de estas violencias no son responsabilidad exclusiva de las víctimas o de las autoridades, sino que dependen de un compromiso colectivo, capaz de promover entornos seguros y libres de agresiones.

Este tipo de acciones, en las que la memoria y la sensibilización se convierten en protagonistas, buscan transformar la conciencia ciudadana. La actividad no solo conmemora a quienes han sido víctimas de feminicidio, sino que también llama a la acción y recuerda a la ciudadanía la urgencia de intervenir frente a cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres. La invitación es abierta, y la Alcaldía hace énfasis en la necesidad de que cada persona, como parte de la comunidad, contribuya en la prevención y en la reconstrucción de espacios donde prevalezca el respeto y la dignidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la jornada de rechazo al feminicidio en Chapinero en 2026?

La jornada está programada para el viernes 14 de agosto de 2026, e iniciará a las 2:30 p. m. en el Parque de la 93, ubicado en el barrio Chicó. El recorrido finalizará en la calle 95 #21-80, donde se realizará una velatón en honor a las víctimas, según la Alcaldía Local de Chapinero.

¿Qué es una velatón y cuál es su propósito en esta jornada?

Una velatón es un acto simbólico en el que se encienden velas como muestra de respeto, recuerdo o protesta. En la jornada organizada en Chapinero, el objetivo de la velatón es honrar la memoria de las víctimas de feminicidio y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir y rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.