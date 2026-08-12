Por: El Espectador

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Colombia formalizó su ingreso al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos con el objetivo de enfrentar problemáticas como el narcotráfico en la región. Esta decisión, oficializada por el recién designado ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, marca un punto clave en la política de seguridad del país. Según información de la cartera de Defensa, este paso se dio bajo directrices del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y se traduce en la participación activa de Colombia dentro de la Coalición de las Américas Contra los Carteles, también conocida como A3C.

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De acuerdo con el comunicado oficial citado por El Espectador, la adhesión de Colombia a la A3C y al Escudo de las Américas representa el compromiso del país con una respuesta coordinada frente a amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Además, se estableció un acuerdo de cooperación bilateral entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Este acuerdo contemplará acciones conjuntas para fortalecer capacidades, compartir información y coordinar esfuerzos enfocados en aumentar la efectividad operacional contra organizaciones terroristas y criminales.

El ministro Mora explicó que ningún Estado puede combatir el narcotráfico en solitario, motivo por el cual Colombia pone sus recursos y experiencia a disposición de la seguridad hemisférica. Los esfuerzos se concentrarán especialmente en el océano Pacífico y el mar Caribe, regiones estratégicas donde la coalición buscará impedir que las organizaciones criminales reemplacen la autoridad estatal. El propósito, según la cartera de Defensa, es asegurar que prevalezcan la Constitución, la ley y el monopolio legítimo de la fuerza en todo el territorio colombiano.

La invitación para fortalecer la cooperación surgió directamente del presidente De La Espriella. El acuerdo bilateral, tal y como subraya el comunicado, se fundamenta en el respeto a la soberanía nacional, el Derecho Internacional y el marco legal de cada país, evitando que la cooperación internacional sustituya la responsabilidad primaria de Colombia en la protección de sus ciudadanos.

El Gobierno Nacional reiteró que no renunciará a emplear todas las capacidades legítimas del Estado para recuperar el control territorial, proteger comunidades y debilitar las estructuras criminales. Esta postura fue reforzada poco después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmara públicamente la solicitud hecha por Colombia para unir esfuerzos en la lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas. En ese contexto, el Departamento de Estado estadounidense anunció una ayuda de 1.000 millones de dólares para la seguridad en Colombia, el mismo día de la posesión del presidente De La Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuál es el papel de Colombia dentro de esta iniciativa?

El Escudo de las Américas es una estrategia impulsada por Estados Unidos orientada a combatir el narcotráfico y amenazas afines en el continente. Colombia, como nuevo integrante, actuará liderando esfuerzos en regiones estratégicas como el océano Pacífico y el mar Caribe, sumando su experiencia y capacidades a una respuesta hemisférica coordinada frente a crimen organizado y terrorismo.

¿Cómo funcionará el acuerdo de cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado?

El acuerdo bilateral firmado entre Colombia y Estados Unidos prevé el fortalecimiento de acciones conjuntas entre la Fuerza Pública nacional y el Departamento de Guerra norteamericano. Dichas acciones incluyen el intercambio de información, la coordinación de operaciones y el aumento de capacidades para enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones terroristas y criminales que operan en el territorio colombiano y la región.

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