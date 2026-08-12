Por: CENET

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La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó su más reciente informe sobre el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC), mostrando que en julio este indicador aumentó 0,1 % de manera ajustada estacionalmente. Este resultado llevó la tasa anual de inflación al 3,4 %, cumpliendo con las expectativas del mercado y confirmando una tendencia de moderación en los incrementos de precios. Según la información oficial, los analistas anticipaban un resultado similar, lo que refuerza la percepción de estabilidad en el ritmo de la inflación reciente.

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Al analizar el IPC subyacente, que excluye rubros de alta volatilidad como alimentos y energía, se observa un alza del 0,2 % mensual y 2,5 % anual. Estos datos, de acuerdo con lo reportado por la Oficina de Estadísticas Laborales, también coincidieron con las proyecciones previas. Como explicó Ellen Zentner, estratega económica de Morgan Stanley Wealth Management, "una inflación en línea con las expectativas mantendrá intacta la narrativa de que no hay necesidad de subir las tasas", reflejando la importancia del dato en las decisiones de política monetaria.

En el detalle por sectores, se destaca la significativa caída de 1,5 % en los precios de la energía, que ya había bajado 5,7 % en junio. No obstante, en el balance anual, este componente aún acumula un aumento del 14,7 %, resultado de fuertes repuntes en meses recientes. Tanto alimentos como vivienda mostraron aumentos de 0,1 % en julio, con este último sector aportando cerca de dos tercios del aumento general del IPC. Otros segmentos registraron variaciones más moderadas: los vehículos nuevos subieron 0,1 %, los usados 0,4 %, la atención médica 0,4 % y las tarifas aéreas 2,2 %.

La reacción de los mercados financieros fue positiva tras la publicación del informe. Se observaron alzas en los futuros bursátiles y descensos en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Además, los operadores ajustaron a la baja la probabilidad de que la Reserva Federal decida aumentar los tipos de interés en septiembre, situando las expectativas en torno al 42 %, según el indicador FedWatch del CME Group.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés), responsable de fijar la política monetaria, se reunirá nuevamente en septiembre. Para esa ocasión tendrá accesos a un mes adicional de información sobre la inflación. En su reunión de julio, la mayoría votó por mantener las tasas de interés sin cambios, aunque hubo tres miembros que apoyaron un incremento.

¿Por qué es importante el índice de precios al consumidor (IPC) para la economía de Estados Unidos?

El índice de precios al consumidor (IPC) es fundamental porque mide los cambios en los precios de bienes y servicios para los consumidores y sirve como el indicador principal de inflación. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, conocer el IPC ayuda a definir políticas económicas y monetarias, como las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

¿Qué diferencia hay entre el IPC total y el IPC subyacente en los reportes de inflación?

El IPC total mide la variación de todos los precios incluyendo alimentos y energía, que suelen ser volátiles. El IPC subyacente excluye estos componentes, mostrando una tendencia más estable de la inflación. Así, permite evaluar el comportamiento de los precios sin las distorsiones temporales que pueden causar esos sectores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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