Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un movimiento sísmico de magnitud 4,0 volvió a sacudir la provincia de Guayas, situada en el suroccidente de Ecuador, durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el temblor fue registrado a las 2:33 de la mañana, hora local, y alcanzó una profundidad estimada de 70 kilómetros. El epicentro del evento se localizó a aproximadamente 28,34 kilómetros de Velasco Ibarra, una zona cercana a los límites de las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. Hasta el momento del reporte oficial, no se habían informado daños materiales ni personas heridas asociados a este movimiento telúrico.

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Este sismo, aunque de magnitud moderada, no es un hecho aislado y se suma a una serie de eventos sísmicos que han mantenido la atención de las autoridades y la población en la región costera de Ecuador. De acuerdo con el mismo instituto, el martes ya se había detectado un temblor de magnitud 4,3 frente a las costas de Manabí, mientras que el lunes se reportó otro movimiento de magnitud 3,4, también en la provincia de Guayas. La concentración de varios temblores en tan pocos días ha puesto en alerta a los habitantes y ha llevado a mantener una estrecha vigilancia sobre la actividad sísmica en la zona.

Estos episodios recientes en Ecuador coinciden en el tiempo con el fuerte terremoto ocurrido en Colombia el lunes, lo que ha incrementado el interés por comprender posibles conexiones. Sin embargo, las autoridades encargadas de la sismología aclaran que la coincidencia temporal de varios sismos no implica necesariamente una relación entre ellos. Cada evento debe ser evaluado de manera individual, considerando su origen y características específicas. Por ello, el Instituto Geofísico recalca que continúa con el monitoreo permanente de la actividad sísmica y actualiza la información a medida que surgen nuevos temblores, especialmente en un territorio propenso por su ubicación geográfica y la interacción de placas tectónicas en el Pacífico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 4,0 en Ecuador?

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro del sismo se ubicó a unos 28,34 kilómetros de Velasco Ibarra, en una zona cerca de los límites entre las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí.

¿Por qué se presentan eventos sísmicos frecuentes en la región costera de Ecuador?

La región costera de Ecuador experimenta actividad sísmica frecuente debido a su ubicación en una zona de intensa interacción de placas tectónicas en la región del Pacífico, lo que provoca movimientos sísmicos monitoreados de manera permanente por el Instituto Geofísico.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.