La salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño deja un balance en el que la política exterior ocupó un lugar protagónico. Durante su mandato, el presidente mantuvo diferencias con varios gobiernos y líderes internacionales, algunas de ellas convertidas en crisis diplomáticas que afectaron la relación de Colombia con aliados históricos y países vecinos.

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Aunque muchas de esas disputas surgieron por diferencias ideológicas o por la postura del Gobierno frente a conflictos internacionales, otras derivaron en decisiones diplomáticas concretas, como llamados a consultas de embajadores, expulsiones de funcionarios e incluso la ruptura de relaciones con un Estado.

¿Con qué países tuvo los principales choques Gustavo Petro?

Uno de los frentes más visibles fue Estados Unidos, especialmente por las diferencias ideológicas con Donald Trump.

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Petro cuestionó en varias ocasiones las posturas del dirigente republicano sobre cambio climático, migración y política antidrogas. También insistió en escenarios internacionales en que la guerra contra las drogas había fracasado y criticó el modelo de consumo de estupefacientes en Estados Unidos, mientras rechazó los discursos que, según él, criminalizaban a los migrantes latinoamericanos.

(Vea también: Petro reveló por qué EE. UU. lo incluyó en la lista Clinton: “Fue por mis palabras”)

Otro de los episodios más delicados ocurrió con Israel. Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva militar israelí sobre Gaza, Petro comparó las acciones del Ejército israelí con prácticas del nazismo. El gobierno de Benjamín Netanyahu respondió suspendiendo la exportación de equipos de seguridad y defensa hacia Colombia.

La tensión escaló el 1 de mayo de 2024, cuando Petro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y posteriormente prohibió las exportaciones de carbón colombiano hacia ese país.

¿Qué pasó con Ecuador, Perú y Argentina?

Las relaciones con Ecuador atravesaron momentos complejos durante el gobierno de Daniel Noboa.

Petro condenó el ingreso de la fuerza pública ecuatoriana a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, calificándolo como una violación al derecho internacional. En respuesta suspendió una cumbre binacional prevista entre ambos gobiernos.

A ello se sumaron diferencias por la exportación de energía durante la crisis eléctrica ecuatoriana y por las estrategias para enfrentar el narcotráfico y los grupos armados en la frontera.

Con Perú, la crisis comenzó tras la salida del poder de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Petro desconoció la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte y sostuvo que Castillo había sido víctima de un golpe de Estado parlamentario. Sus declaraciones, en las que llegó a comparar el accionar de la Policía peruana con “tropas nazis”, provocaron una fuerte reacción institucional.

El Congreso peruano lo declaró persona non grata y el gobierno retiró definitivamente a su embajador en Bogotá, reduciendo las relaciones diplomáticas al nivel de encargados de negocios.

En el caso de Argentina, la llegada de Javier Milei a la Presidencia abrió un intercambio de fuertes descalificaciones.

Durante la campaña presidencial argentina, Petro comparó a Milei con los dictadores Jorge Rafael Videla (de Argentina) y Augusto Pinochet (de Chile). Posteriormente, Milei respondió calificándolo de “comunista asesino” y “asesino terrorista”, lo que llevó a Colombia a expulsar diplomáticos argentinos y llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires. La crisis se superó semanas después mediante gestiones diplomáticas.

¿Por qué también hubo diferencias con Panamá?

Otro foco de tensión apareció en la relación con Panamá, especialmente por el manejo de la migración en el Tapón del Darién.

Mientras las autoridades panameñas defendían un mayor control de la frontera y el cierre de pasos utilizados por migrantes irregulares, Petro sostuvo que cerrar las fronteras no solucionaba el fenómeno y fortalecía las redes de tráfico de personas.

Desde Panamá también surgieron críticas por la supuesta falta de cooperación de Colombia para controlar el flujo migratorio y aumentar la presencia estatal en el lado colombiano de la selva.

¿Qué panorama recibe Abelardo de la Espriella en política exterior?

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, uno de los desafíos en materia internacional será administrar unas relaciones exteriores que, durante el gobierno de Gustavo Petro, estuvieron marcadas por varios episodios de tensión.

Los desacuerdos con gobiernos de América y Medio Oriente evidenciaron un cambio en el tono de la política exterior colombiana. Ahora, el nuevo Ejecutivo asumirá el reto de definir si mantiene esa línea o busca recomponer los vínculos diplomáticos con los países que protagonizaron algunos de los principales choques del último cuatrienio.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.