El presidente de la República aseguró que fue incluido en la llamada lista Clinton u OFAC por declaraciones que hizo sobre diversidad cultural y el conflicto en Gaza durante una intervención en Naciones Unidas, en Nueva York.

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Durante un evento público realizado el pasado 15 de mayo, el mandatario afirmó que la decisión del Gobierno de Donald Trump se originó por sus críticas a lo que denominó reacciones violentas contra las diferencias culturales y por denunciar los efectos de la guerra en Gaza, mencionando “misiles”, “bebés muertos” y “genocidios”.

Petro señaló que su inclusión en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no obedece a otros motivos, sino específicamente a esas palabras pronunciadas en escenarios internacionales.

En su discurso, el jefe de Estado defendió la idea de un “diálogo entre civilizaciones”, basado en el respeto a la diversidad cultural y el intercambio entre pueblos, afirmando que la lucha por la identidad no debe negar otras culturas.

También sostuvo que el poder mundial no puede construirse únicamente desde “el dinero y el misil”, sino mediante la palabra y las multitudes.

Finalmente, insistió en que la integración cultural debe prevalecer sobre la violencia y la confrontación.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.